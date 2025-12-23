مهاجم تیم فوتبال تراکتور می‌گوید که نسخه۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور  که به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم فوتبال تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر انتخاب شد، در نشست خبری بعد از این بازی اظهار کرد: از خدا بابت برد و گلی که زدم، تشکر می‌کنم. بازیکنان تراکتور  ۹۰ دقیقه تلاش کردند. پنالتی  الدحیل می‌توانست پنالتی نباشد، اما روی همین اتفاق گل خوردیم. در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتیم و بین ۲ نیمه هم‌قسم شدیم که بازی را ببریم.

او ادامه داد: خدا را شکر که در آخرین دقیقه به پیروزی رسیدیم و از حمایت هواداران تشکر می‌کنم. این نسخه‌ای که از من می‌بینید، نسخه  ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های  اسکوچیچ است و بازیکنی که از من ساخته شده، حاصل زحمات ایشان بوده است. از اسکوچیچ و بازیکنان تراکتور که برای ارائه بهترین عملکرد به من کمک کردند، تشکر می‌کنم.

مهاجم تیم فوتبال تراکتور در پاسخ به این پرسش که آیا به بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار است یا خیر، خاطرنشان کرد: خوشحال هستم و از عملکرد خودم در رده باشگاهی و ملی راضی بوده‌ام. امیدوارم مربی تیم ملی هم از من راضی باشد. دوست دارم در جام جهانی بازی کنم، اما این مسئله به تصمیم کادر فنی تیم ملی بستگی دارد.

حسین‌زاده در ادامه صحبت‌های خودش گفت: همیشه صدِ خودم را برای خوشحالی خودم و خانواده‌ام می‌گذارم. هر چه دارم، برای اسکوچیچ می‌دهم و مردم تبریز را از صمیم قلب دوست دارم. قلب من همیشه با تراکتور خواهد بود.

او با اشاره به تفاوت بازی تراکتور نسبت به ۲ ورزشگاه شهر تبریز عنوان کرد: دیدید کیفیت تراکتور نسبت به کاری که در زمین تمرین خودمان (ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز) انجام می‌دهیم، در استادیوم یادگار امام (ره) چقدر بالاتر است. از مسئولان تشکر می‌کنم که این چمن را درست کرده‌اند.

مهاجم تیم فوتبال تراکتور در مورد کیفیت زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اظهار کرد: امیدوارم این چمن همین‌گونه بماند و بهتر شود. برخی از نقاط زمین چمن ندارد، اما زمین در مجموع صاف و نرم است. امیدوارم در لیگ برتر هم از این زمین استفاده کنیم.

