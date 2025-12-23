باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد به ریاست معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با حضور استاندار یزد و جمعی از مدیران استان برگزار شد.
محمدرضا بابایی استاندار یزد در این نشست، با قدردانی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دلیل همراهی با پیگیریهای استان یزد اظهار کرد: استان صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی یزد به واسطه کارآفرینان مجرب و کارآزموده از ظرفیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به سیاستگذاریهای نادرست استان یزد در ایجاد افراط گونه صنایع در سالهای گذشته گفت: خوشبختانه یک سال پس از تدوین برنامه یزد پایدار گفتمان محیط زیستی در حوزه کارآفرینی و مردم غالب شده است.
بابایی با تاکید بر ضرورت تغییر ریل گذاری استان تصریح کرد: با این وجود حمایت از صنایع ایجاد شده در دستور کار استان قرار دارد، اما در راستای کاهش دغدغههای زیست محیطی از ایجاد صنایع آلاینده جلوگیری شده است.
استاندار یزد با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در آموزههای دینی گفت: بر اساس آیات قرآن، خداوند انسانها را برای عمران و آبادانی و به تفسیر دیگر برای عدم تخریب آن بر روی زمین خلق کرده و آنها را در مقابل حیوانات و سرزمینها مسئول دانسته است.
وی با بیان اینکه برنامه «یزد پایدار» برگرفته از توسعه پایدار نامگذاری شده است افزود: بر اساس مفهوم توسعه پایدار، رشد و پیشرفت بدون توجه به مسائل زیست محیطی و آسیبهای روحی، روانی، اجتماعی و بهداشتی جامعه امکانپذیر نخواهد بود.
بابایی در ادامه نوسازی و بازسازی صنایع را در راستای مباحث زیست محیطی بلا اشکال دانست و عنوان کرد: حمایت از صنعت نساجی به عنوان صنعت اصلی یزد در دستور کار استان قرار دارد و تدابیر اتخاذ شده مبنی بر عدم صدور مجوز برای صنایع آلاینده خواهد بود.
استاندار یزد همچنین با بیان اینکه وظایف محیط زیستی دستگاهها بر اساس برنامه «یزد پایدار» ابلاغ شده است گفت: در راستای برخورد با صنایع آلاینده، بازدیدهای مستمر و منظم توسط مجموعه محیط زیست استان انجام شده است.
وی در پایان به اقدامات عملی استان ذیل برنامه یزد پایدار اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز پیشنهاداتی برای اصلاح آببری و آلایندگی بیشتر و ارزش افزوده کمتر صنایع بزرگ ارائه میکند.
