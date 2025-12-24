باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - تغذیه سالم نقش بسیار مهمی در رشد جسمی و ذهنی کودکان دارد و شیر یکی از منابع اصلی تأمین مواد مغذی مانند کلسیم، پروتئین و ویتامین‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل، بسیاری از مدارس در ایران و جهان برنامه‌هایی برای توزیع شیر میان دانش‌آموزان اجرا می‌کنند تا کمبود‌های تغذیه‌ای کاهش یابد و سلامت کودکان حفظ شود.

با این حال، در سال‌های اخیر موضوع توزیع شیر در مدارس با چالش‌هایی همچون مشکلات تأمین و کیفیت شیر، هزینه‌ها و همچنین مسائلی مربوط به سلیقه و عادات غذایی دانش‌آموزان همراه بوده است.

نحوه اجرای طرح شیر مدارس و نظارت بر کیفیت آن

در همین راستا حسین اسداللهی، دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح توزیع شیر مدارس مطابق با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت که به ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد، از ١٣ آبان سال جاری اجرا می‌شود و تمام مراحل تولید و توزیع تحت نظارت دقیق قرار دارد.

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش با بیان این که شرکت‌هایی که در طرح شیر مدارس مشارکت می‌کنند، تنها شرکت‌هایی هستند که مورد تایید سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد بوده و هیچگونه تخلفی در سال گذشته در تولید و عرضه‌ی شیر نداشته‌اند؛ افزود: شیر تولیدی قبل از توزیع ده روز در قرنطینه قرار می‌گیرد تا از سلامت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود.

اسداللهی ادامه داد: اجرای طرح شیر مدارس با توجه به افزایش قیمت لبنیات و شرایط نابسامان بازار لبنیات، چالش‌هایی داشته، اما تا پایان آذر امسال، تمام کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. برخی استان‌ها شیر مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کرده‌اند؛ برای مثال تهران شیر مورد نیاز خود را از خراسان رضوی و کرمانشاه از استان‌های همجوار دریافت می‌کند.

توزیع شیر در تمام مدارس ابتدایی دولتی

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش درباره بودجه اجرای این طرح اظهار کرد: با تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، هدف‌گذاری شده است که دانش‌آموزان ابتدایی دولتی دو تا سه نوبت در هفته از شیر بهره‌مند شوند و مجموعاً بیش از ۵۰ نوبت توزیع در طول سال تحصیلی انجام شود. در برخی استان‌ها به دلیل هزینه‌های حمل و فاصله زیاد، تعداد نوبت‌ها ممکن است کمتر باشد.

اسداللهی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال خراب یا آلوده بودن شیر گفت: در مواردی که شیر در شرایط نامناسب نگهداری شود، ممکن است خراب شود، اما تاکنون هیچ گزارش مسمومیت یا مشکل جدی وجود نداشته و سازمان غذا و دارو سلامت شیر‌ها را تایید کرده است.

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: طرح شیر مدارس نه تنها یک اقدام آموزشی و بهداشتی است، بلکه تلاشی است برای لبخند و سلامت دانش‌آموزان سراسر کشور.

شیر توزیع شده در مدارس در هیچ منطقه‌ای از کشور، آلوده نبوده

همچنین چندی پیش پس از توزیع شیر در شهرستان‌های ایلام خبری مبنی بر آلودگی و خراب شدن شیر منتشر شد که در این راستا حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر سلامت شیر مدارس در تمام نقاط کشور، اظهار کرد: پس از توزیع شیر در چند منطقه از آموزش‌وپرورش استان ایلام، جداشدگی چربی شیر‌ها موجب تغییر شکل ظاهری شیر‌ها شده و در نتیجه نگرانی دانش‌آموزان و اولیا مدرسه شده بود که بلافاصله با دستور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، توزیع شیر متوقف و برای رفع نگرانی و بررسی سلامت آنها به آزمایشگاه ارسال شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گزارشی مبنی بر مسمومیت هیچ دانش‌آموزی دریافت نشده بود، ادامه داد: نتایج آزمایش‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، مبین آن بود که شیر‌های توزیع شده سالم و از استاندارد‌های لازم برخوردار بودند و تغییرات گزارش شده به دلیل سردی هوا و جداشدگی چربی از آن بوده است.

طرح شیر مدارس یک برنامه ملی است که با هدف حمایت از تغذیه سالم و رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان اجرا می‌شود. با وجود چالش‌هایی مانند تأمین شیر و افزایش قیمت لبنیات، اجرای این طرح در سراسر کشور ادامه دارد و نظارت دقیق بر کیفیت شیر، سلامت دانش‌آموزان را تضمین می‌کند. این طرح نه تنها به بهبود تغذیه کودکان کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش مسئولان برای ایجاد شرایط بهتر آموزشی و بهداشتی در مدارس است.