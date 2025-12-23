شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در دبستان آزادی شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح " آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سئوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی دخترانه با حضور ۵۰۰ دانش آموز و معلم در دبستان آزادی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.گفتنی است این مراسم به همت شرکت آب وفاضلاب شهرستان نیشابور با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار شد.
برگزار گردید. در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی؛ آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

برگزاری جشنواره آب

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند + عکس

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

حشنواره آب

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشنواره آب ، سوژه خبری ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
شعار خانه را آب تکانی نکنیم در مدارس نیشابور طنین انداز شد + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دانش‌آموزان مدرسه "امیر معزی" نیشابور حامیان آب شدند + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
معلمان و دانش‌آموزان نیشابور حامیان آب شدند + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
فیلمی از حضور خانوار شهید سهرابی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال تولد
تصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بجستان
مهربانی دوستدار محیط زیست صالح آبادی به کلاغ آسیب دیده در سرمای زمستان
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور
آخرین اخبار
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
مهربانی دوستدار محیط زیست صالح آبادی به کلاغ آسیب دیده در سرمای زمستان
تصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بجستان
فیلمی از حضور خانوار شهید سهرابی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال تولد
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
درخواست کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی
گلایه مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا