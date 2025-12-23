باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هند روز سهشنبه بسته بازسازی ۴۵۰ میلیون دلاری برای سریلانکا اعلام کرد؛ کشوری که شاهد ویرانیهای ناشی از سیلهای عظیم ناشی از طوفان دیتوا بوده است.
این اعلام در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه هند، اس. جایشانکار از کلمبو بازدید کرد و با رهبران ارشد، از جمله رئیس جمهور جزیره، آنورا کومارا دیسانایاک دیدار کرد.
تعداد کشتهشدگان این طوفان به بیش از ۶۴۰ نفر رسیده و ۱۸۳ نفر از زمان وقوع طوفان در ۱۷ نوامبر در این کشور جزیرهای مفقود شدهاند.
جایشانکار در X نوشت: «با تکیه بر فعالیتهای امدادرسانی اولیه ما تحت عملیات ساگار باندو، هند متعهد به ارائه یک بسته بازسازی ۴۵۰ میلیون دلاری به سریلانکا خواهد شد.»
او گفت که این بسته شامل حوزههای مختلفی از جمله احیا و بازسازی جادهها، راهآهن و پلها و ساخت خانههای کاملاً تخریبشده و تا حدی آسیبدیده خواهد بود.
هند «عملیات ساگار باندو» را در ۲۸ نوامبر، بلافاصله پس از طوفان ویرانگر دیتوا، برای ارائه کمکهای بشردوستانه فوری و پشتیبانی امدادرسانی به سریلانکا آغاز کرد.
هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول (IMF) هفته گذشته مبلغ حدود ۲۰۶ میلیون دلار برای سریلانکا برای پشتیبانی اضطراری جهت کمک به پرداختها و مشکلات مالی ناشی از طوفان تصویب کرد.
منبع: آناتولی