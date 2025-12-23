پدیده ترافیکی از معضلات شهری است و نیازمند تدبیر است

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - بابک رضی منش مدیر کل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شما خبرنگاران نخبگان جامعه برای حل بسیاری از مشکلات هستید و حل مشکل ترافیک نیازمندفرهنگ سازی و آموزش است گفت: تک تک مردم در حل مشکل ترافیک می‌توانند با حساسیت بخشی وآگاهی بخشی نقش اثرگذاری داشته باشند.

وی اظهار داشت: طرح جامع حمل و نقل تبریز و حومه طرحی است که در دست تدوین است و اگرفرایند‌های تصمیم سازی درست طی شود تصمیماتی پخته خروجی آن خواهد بود.

روشنی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز هم گفت: ترافیک معضل شهر‌های بزرگ دنیا و به ویژه ایران است در سال گذشته از نظر شدت ترافیک شهر تبریز در رتبه دوم کشور بودیم که در سال جاری با بهبود شرایط به رتبه سوم رسیده‌ایم.

وی افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری ما بود که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن عمرانی و بخش اعظمی از ۲۸هزار میلیارد تومان یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه توسعه بخش حمل و نقل است.

روشنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در شهر تبریز بیش از یک میلیون دستکاه خودرو تردد می‌کنند یعنی نسبت به افزایش سه برابری جمعیت ازدهه ۸۰، بخش خودرو ۳۰ برابر افزایش داشته است.

رییس پلیس راهور استان گفت:برای حل مشکل ترافیک باید در چندین بعد اقدام شود چرا که ترافیک تبریز در تراکم و تلفات نیز اثر دارد کاربری‌های مزاحم ترافیک از سوی دیگر اضافه می‌شود.

سرهنگ جهانگیر جهانگیری با بیان اینکه تبریز به گونه‌ای است امکان گسترش آنچنانی ندارد گفت: با ساخت پل وزیرگذرو روگذر ترافیک حل نمی‌شود بلکه فقط برای خودرو‌ها مسیر باز ساخته می‌شود، اما اگر معابر ما به سمتجابجایی انسان پیش برود قطعا اثر گذار خواهد بود.

در این جلسه اقدامات و برنامه‌ها در حوزه ترافیک توسط خبرنگاران و نخبگان رسانه‌ای استان بیان شد.