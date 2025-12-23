باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز سه‌شنبه از آمریکا خواست تا ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد، مسئولیت خلع سلاح هسته‌ای را بر عهده بگیرد و شرایطی را برای سایر کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای ایجاد کند تا به روند خلع سلاح هسته‌ای بپیوندند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «ایالات متحده، به عنوان یک ابرقدرت هسته‌ای که بر بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان تکیه زده است، باید مسئولیت ویژه و اصلی خود را برای خلع سلاح هسته‌ای انجام دهد، کاهش‌های شدید و اساسی بیشتری در زرادخانه هسته‌ای خود ایجاد کند و شرایطی را برای سایر کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای ایجاد کند تا به روند خلع سلاح هسته‌ای بپیوندند. این باید برای ایالات متحده از اولویت بالایی برخوردار باشد.»

چین به گزارش‌هایی مبنی بر گسترش ۱۰۰ فروند موشک بالستیک قاره‌پیمای پکن در سه میدان سیلو و عدم تمایل به مذاکرات کنترل تسلیحات واکنش نشان می‌داد.

لین اظهار داشت: «ما بار‌ها و بار‌ها داستان مشابهی را شنیده‌ایم که توسط ایالات متحده برای ایجاد بهانه‌ای برای تسریع ارتقاء قدرت هسته‌ای ایالات متحده و مختل کردن ثبات استراتژیک جهانی گفته می‌شود. جامعه بین‌المللی باید هوشیارانه از این موضوع آگاه باشد.»

لین گفت: «پکن همچنان به سیاست عدم استفاده اول از سلاح‌های هسته‌ای و یک استراتژی هسته‌ای که بر دفاع از خود تمرکز دارد، پایبند است.»

وی افزود: «چین قدرت هسته‌ای خود را در حداقل سطح مورد نیاز امنیت ملی نگه می‌دارد و درگیر هیچ مسابقه تسلیحات هسته‌ای با هیچ کشوری نمی‌شود.»

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، روسیه با ۵۴۵۹ کلاهک، بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را در اختیار دارد و پس از آن ایالات متحده با ۵۱۷۷ کلاهک قرار دارد. این دو کشور روی هم رفته تقریباً ۹۰٪ از کل سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند.

در حالی که ذخایر چین به طور قابل توجهی کوچکتر است، اما به سرعت در حال گسترش است و طبق گزارش SIPRI، از ۵۰۰ کلاهک در طول سال به ۶۰۰ کلاهک رسیده است که سریع‌ترین گسترش در بین تمام کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای است.

منبع: آناتولی