شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور توانمندسازی و تثبیت جایگاه نخبگان از طریق فراخوان اقدام به جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی کرد. اما این روز‌ها نخبگان به دلیل طولانی شدن روند استخدام و نبود شفافیت در دستگاه‌های اجرایی حال و روز خوشی ندارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض سلام و احترام از بهمن سال ۱۴۰۲ که فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی داده شده تعداد زیادی از نخبگان اعم کارشناسی ارشد و دکتری در این فراخوان شرکت کردند و تا به امروز که یک ماه به دو سال شدن این مدت باقی مانده دریغ از یک نخبه در دستگاه اجرایی شروع به کار نکرده و تکلیف هیچکدام مشخص نیست وما همچنان بلاتکلیف هستیم. به طوری که الان در دانشگاه‌ها هم صدا در آورده است که بنیاد نخبگان به جز طرح جایگزین خدمت سربازی هیچ عملکرد و کارایی واقعی ندارد لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: نخبگان کشور ، استخدام در دستگاههای اجرایی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
اجرای طرح استعداد‌های برتر دانش آموزی در دانشگاه فرهنگیان به کجا رسید؟
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟
نخبگان همچنان در انتظار استخدام در دستگاه‌های دولتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
آخرین اخبار
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
مهربانی دوستدار محیط زیست صالح آبادی به کلاغ آسیب دیده در سرمای زمستان
تصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بجستان
فیلمی از حضور خانوار شهید سهرابی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال تولد