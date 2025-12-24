باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور توانمندسازی و تثبیت جایگاه نخبگان از طریق فراخوان اقدام به جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی کرد. اما این روز‌ها نخبگان به دلیل طولانی شدن روند استخدام و نبود شفافیت در دستگاه‌های اجرایی حال و روز خوشی ندارند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و احترام از بهمن سال ۱۴۰۲ که فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی داده شده تعداد زیادی از نخبگان اعم کارشناسی ارشد و دکتری در این فراخوان شرکت کردند و تا به امروز که یک ماه به دو سال شدن این مدت باقی مانده دریغ از یک نخبه در دستگاه اجرایی شروع به کار نکرده و تکلیف هیچکدام مشخص نیست وما همچنان بلاتکلیف هستیم. به طوری که الان در دانشگاه‌ها هم صدا در آورده است که بنیاد نخبگان به جز طرح جایگزین خدمت سربازی هیچ عملکرد و کارایی واقعی ندارد لطفا پیگیری کنید.

