باشگاه خبرنگاران جوان - دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمولان ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم که همان حقوق بگیران است را ۴۸۰ هزار ریال (ریال جدید با حذف ۴ صفر از پول ملی) تعیین کرده است؛ این رقم در بودجه امسال ۲۸۸ هزار ریال بود.

همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره و... را نیز در این لایحه مشخص کرده است که همچون امسال به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

پلکان ۱- مازاد بر ۴۸۰۰ میلیون ریال تا ۹۶۰۰ میلیون ریال - ۱۰ درصد

پلکان ۲ - مازاد بر ۹۶۰۰ میلیون ریال تا ۱۲۰۰۰ میلیون ریال - ۱۵ درصد

پلکان ۳ - مازاد بر۱۲۰۰۰میلیون ریال تا ۱۴۴۰۰ میلیون ریال - ۲۰ درصد

پلکان۴ - مازاد بر ۱۴۴۰۰میلیون ریال تا ۱۶۸۰۰میلیون ریال - ۲۵ درصد

پلکان ۵ - مازاد بر ۱۶۸۰۰ میلیون ریال - ۳۰ درصد

همچنین در بخش دیگری از مالیات بر درآمد، به مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۵ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات

و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد، (۲) (۱۳۹) (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اختصاص دارد.

در این بخش برای اشخاص حقیقی ۶۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۶۰۰ میلیون ریال معافیت در سال آینده در نظر گرفته شده است که در اشخاص حقیقی ۱۰ میلیون ریال و در اشخاص حقوقی ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به امسال کاهش یافته است.