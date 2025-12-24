باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - وحید پناهلو، مدیر مرکز سریال سوره جزئیات سریال «خانم یامامورا» که روایتی از زندگی کونیکو یاماموراست، تشریح کرد و گفت: از مهر ماه تولید این سریال را کلید زدیم و پیشبینی میکنیم که تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ آن را به پخش برسانیم.
او ادامه داد: سریال «خانم یامامورا» از مقطع جوانی و آشنایی ایشان با آقای بابایی شروع میشود و بعد به ورودشان به ایران، ایام انقلاب و جنگ میپردازیم. ما این برهه زمانی را انتخاب کردیم، ولی دیگر وارد جنگ دفاع مقدس نمیشویم. بنابراین، این سریال بیوگرافی از خانم کونیکو یاماموراست، که از مقطع ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را در بر میگیرد.
پناهلو درباره انتخاب بازیگران از کشورهایی همچون چین، کره و ژاپن به این توضیح بسنده کرد که ترکیبی از بازیگران ایرانی، چینی، کرهای و ژاپنی مقابل دوربین میروند. اما شخصیت اصلی داستان را دو بازیگر ایفای نقش میکنند.
مدیر مرکز سریال سوره در پاسخ به این سوال که فیلمنامه صرفاً از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» اقتباس شده؟ یا از خانواده خانم یامامورا برای پیشبرد داستان استفاده شده است؟ توضیح داد: هم از نظر خانواده، دوستان و همکارانشان استفاده شده و آنها در فرآیند پژوهش و نگارش همراه ما بودند، هم از نظر نویسنده و محقق کتاب استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که همزمان با تولید سریال، نسخه سینمایی این اثر در دستور کار است؟ گفت: بله، تولید سریال و سینمایی با هم خواهد بود. ما در یک پروسه حدود شش ماه، سینمایی و سریالی را تولید میکنیم. فیلمنامه نسخه سینمایی به طور جداگانه نوشته شده و بعد از پخش سریال، اکران نسخه سینمایی اثر را خواهیم داشت. البته تمرکز ما بیشتر بر روی جشنوارههای خارجی و شرق آسیا خواهد بود.
پناهلو در پاسخ به این پرسش که پس سینمایی «خانم یامامورا» به جشنواره فجر نمیرسد؟ گفت: شاید برای جشنواره جهانی فجر در نظر گرفته شود، ولی جشنواره داخلی فجر خیر. بنابراین، با توجه به سوژه، زبان بازیگران و اتمسفر شخصیت و قصه، جشنواره شرق آسیا را مدنظر قرار دادهایم.
مدیر مرکز سریال سوره درباره تاثیر تقریظ رهبری بر کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» و تاکید ایشان بر ساخت فیلم بر اساس زندگی خانم کونیکو یامامورا (سبا بابایی) گفت: به هر حال، کتاب و قصه زندگی ایشان به عنوان فردی که زندگی فراز و نشیبی داشته، مدنظر بود.
وی افزود: فردی که با وجود عدم اشتراکات سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژی از کشور دیگری آمد و به نوعی راوی اتفاقات معاصر شد. تقریباً از دو سال و چند ماه پیش پژوهش و نگارش این مجموعه را آغاز کردیم. با این حال، شروع این پروژه قبل از تقریظ حضرت آقا بود.