رئیس جمهور اوکراین پس از گفت‌و‌گو با رئیس کمیسیون اروپا گفت که مذاکرات جاری «می‌تواند وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه پس از گفت‌و‌گو با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که مذاکرات جاری «می‌تواند وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد».

زلنسکی در پستی در X بر لزوم اعمال «فشار مناسب» بر روسیه از همه طرف‌ها «به خاطر صلح» تأکید کرد. رئیس جمهور اوکراین این گفت‌و‌گو را «بسیار گرم و سازنده» توصیف کرد و از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت سیاسی و مالی مداوم از زمان آغاز «حمله تمام عیار روسیه» تشکر کرد.

او از تصمیم هفته گذشته شورای اروپا برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استقبال کرد و آن را در «لحظه دیپلماتیک تعیین‌کننده» بسیار مهم خواند. زلنسکی افزود که او و فون در لاین توافق کردند که با وجود تعطیلات، در روز‌های آینده نیز با یکدیگر در تماس نزدیک باشند.

منبع: رویترز

