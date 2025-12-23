باشگاه خبرنگاران جوان- آرش زرهتن لهونی روز سهشنبه در سنندج در مراسم تحویل تجهیزات اهدایی سفارت کره جنوبی به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان که با حضور «کیم جون پیو» سفیر سئول در ایران برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتها و همکاریهای دولت کره جنوبی در حوزه آموزشهای مهارتی، اظهار کرد: حضور سفیر کره جنوبی و اهدای این تجهیزات، فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارتهای جوانان استان و گامی مؤثر در توسعه سرمایه انسانی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه این اقدام نشاندهنده اهمیت دیپلماسی و همکاریهای بینالمللی در حوزه آموزش مهارتی است، افزود: یکی از سیاستهای دولت چهاردهم، توجه ویژه به مهارتآموزی و توسعه نیروی کار است و این همکاری، نمونهای عینی از تحقق این سیاستها محسوب میشود.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه این سفر، دومین حضور سفیر کره جنوبی در استان کردستان است، تصریح کرد: در سفر پیشین، وی وعده اهدای تجهیزات آموزشی را داد و امروز با ارسال و بهرهبرداری از این تجهیزات، این وعده نیم میلیون دلاری محقق شد که گامی مهم در مسیر توسعه مهارتآموزی جوانان استان است.
زرهتن لهونی با اشاره به تجربه موفق کره جنوبی در آموزش نیروی کار، از سفیر این کشور خواست این همکاریها به گونهای تداوم یابد که جوانان استان بتوانند با حضور در دورههای آموزشی در کره جنوبی، مهارت و تجربه خود را ارتقا داده و پس از بازگشت، این دانش را در اختیار سایر جوانان استان قرار دهند.