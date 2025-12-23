باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش وال استریت ژورنال در روز سهشنبه، آمریکا این هفته تعداد زیادی هواپیمای عملیات ویژه و هواپیماهای باری اضافی حامل نیرو و تجهیزات را در بحبوحه تنشهای فزاینده با ونزوئلا به کارائیب اعزام کرده است.
نه کاخ سفید و نه وزارت دفاع آمریکا در مورد این گزارش که بر اساس دادههای پروازی منبع باز و مقامات ناشناس آمریکایی تهیه شده است، اظهار نظری نکردند.
به گفته یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده، این اقدام نشان میدهد که واشنگتن در حال استقرار تجهیزات نظامی برای "اقدام" است. از سوی دیگر، فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد که این تحرکات "رویه استاندارد برای جابجایی معمول تجهیزات و پرسنل به هر تأسیسات نظامی" است و از بحث در مورد عملیات نظامی خاص در منطقه خودداری کرد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بارها به ونزوئلا در مورد حملات قریبالوقوع زمینی علیه کارتلهای مواد مخدر هشدار داده است. واشنگتن همچنین تانکرهای نفتی که به ونزوئلا و از آن حرکت میکردند را محاصره کرده بود و ترامپ اعلام کرد که ونزوئلا «کاملاً توسط بزرگترین «ناوگان» در تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده است.»