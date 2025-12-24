باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان پایتخت در آستانه بازی با تیم مس رفسنجان اظهار کرد: تیم پرسپولیس برابر تراکتور خوب بازی کرد، اما موقعیتهای گل کمی به دست آورد. من فکر میکنم اوسمار باید در خط میانی و هجومی تغییراتی بدهد که حداقل بتوانند در دروازه حریف خطر ساز شوند. آمار به نفع سرخپوشان بود، اما موقعیتی نداشتیم. البته پرسپولیس از لحاظ فوتبالی روند رو به صعودی داشته است و ان شاءالله که مس رفسنجان را شکست میدهد.
شاه محمدی درباره اینکه برگ برنده بازی پرسپولیس و مس رفسنجان چه چیزی هست، گفت: ما دفاع راست خوبی میخواهیم و یعقوب براجعه بازیکن جوان است. اگر پرسپولیس مدافع راست خوبی داشته باشد در آن صورت میتواند از کنارهها حمله کند. الان علیپور خوب تغذیه نمیشود و در بازی با تراکتور دیدیم که توپی به او ندادند و به طور حتم باید اوسمار تدبیری بیاندیشد که به علیپور توپ برسد تا بتواند گل بزند. من فکر میکنم بازیکنان خط حمله از جمله علیپور، اورونوف و بیفوما نقطه قوت پرسپولیس هستند. البته باید این بازیکنان تغذیه شوند تا بتوانند گل بزنند، اما خیلی توپ به آنها میرسد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی در بازی جام حذفی برابر تیم تراکتور را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: به نظرم کار خیلی بدی بود. من آذری زبان هستم، اما ناراحت شدم. هواداران تراکتور به کسانی توهین کردند که خیلی محترم هستند. چرا باید به کریم باقری و افشین پیروانی توهین کنند؟ چرا جو بدی را در استادیومها میبینیم؟ به نظرم خط بدی به لیدرها داده بودند. لیدرها از خودشان شعار درست نمیکنند و یکسری در اتاق فکر به لیدرها خط میدهند و آنها شعارهای بدی میدهند. کریم باقری تبریزی هست و مردم تبریز باید او را بالای چشم خود بگذارند نه اینکه به او فحش و ناسزا بدهند. همچنین کریم باقری و افشین پیروانی بزرگان فوتبال هستند. وقتی شما به حریف احترام نگذارید به شما هم احترام نمیگذارند. الان در تهران چه اتفاقی میافتد؟
او درباره اینکه بازی برگشت پرسپولیس و تراکتور در تهران بدون تماشاگر است، گفت: اصلا این بازی بدون تماشاگر هم باشد، هواداران پشت درهای ورزشگاه هم به حریف فحش میدهند. اصلا شرایط به صورتی شده است که هیچ کس فوتبال نگاه نمیکند. تماشاگران تیمهای مختلف در ورزشگاهها به بازیکنان فحش و ناسزا میگویند و اگر آنها از جایی ناراحت هستند چرا سر بازیکنان خالی میکنید. باشگاه تراکتور پیشکسوتان خوبی دارد و آنها باید جلوی این کار را بگیرند. من کار خداداد عزیزی را پسندم، چون او عذرخواهی کرد. به هر حال یک نفر نمیتواند جلوی این همه تماشاگر را بگیرد. فرهنگ سازی از مدارس شروع میشود که متاسفانه مدارس ما چیزی را یاد نمیدهند. امیدوارم این اتفاقات تکرار نشود. شجاع خلیل زاده و علیرضا بیرانوند بازیکنان کشورمان هستند و برای تیم ملی زحمت کشیدند.
شاه محمدی درباره حرکات شجاع خلیل زاده در بازی جام حذفی با پرسپولیس بیان کرد: آقای خلیل زاده! شما آخرای فوتبالت هست و باید طوری رفتار کنی که مردم دوستت داشته باشند. من باید طوری در زمین مسابقه رفتار کنم که خاطره خوبی از خودم به جا بگذارم و مثل بازیکنان سابق باشم. الان ناصر محمد خانی، فرشاد پیوس، کریم باقری و علی دایی را مردم دوست دارند و این خیلی خوب است. فدراسیون فوتبال مقصر است که برخورد مناسبی با خاطیان نمیکند. کمیته انضباطی فقط دنبال پول هست و الان دیدم که فقط جریمه میکند.
او درباره اینکه جریمههای کمیته انضباطی قدرت بازدارنگی دارند، گفت: نه، به نظرم باید تیم متخلف را با کسر امتیاز جریمه کنند. هر تیمی که به بازیکنان حریف فحاشی کرد، بازی هایش را ۳ بر هیچ کنند و آن وقت میبینید که صدایی از کسی در نمیآید. خداداد عزیزی باید ۵۱ میلیون پرداخت کند و سرمربی تراکتور ۲ میلیاد تومان جریمه شده است. اگر کمیته انضباطی میخواهد درآمدزایی کند به من بگویند به استادیوم بروم تا فحش بدهم تا درآمدی مراجع قضایی فوتبال به دست آورند. این کار غلط است و مردم میگویند که کمیته انضباطی فقط در آمدزایی میکند. اعضای کمیته انضباطی کشورمان باید ببینند که کمیتههای انضباطی سایر کشورها چطور برخورد میکنند؟
شاه محمدی بیان کرد: چرا باید بازی پرسپولیس و تراکتور بدون تماشاچی باشد و مردم چه گناهی کردند. کسی که توهین میکند ۲ ماه از فعالیت فوتبالی محرومش کنید. اگر تماشاگران فحش دادند، باشگاهش را جریمه کنند تا باشگاه، لیدرهای خوبی انتخاب کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان باید در چه پستهایی بازیکن بگیرد، گفت: من فکر میکنم فوروارد باید تقویت شود و خط دفاع ما خوب است، اما یک دفاع راست خوب میخواهیم. همچنین هافبک طراح و پاسور لازم داریم. زمان ما محسن عاشوری آن قدر به ما پاس میداد که به او میگفتیم آن قدر به ما پاس ندهد و او ما را خسته میکرد آن قدر پاس خوب میداد. الان بازیکنان پرسپولیس با طمانینه و آرام به هم پاس میدهند. پرسپولیس تیم بزرگی است و تماشاگر انتظار برد از تیمش دارد. شما زیبا هم بازی کنید به درد هواداران نمیخورد و برد را دوست دارند دلخوشی مردم به فوتبال است.
او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس میتواند قهرمان نیم فصل شود، گفت: من فکر میکنم پرسپولیس جزو تیمهای اول و دوم لیگ برتر امسال میشود. بازیکنان باید در نیم فصل تلاش خود را بیشتر کنند و امتیازات را الکی از دست ندهند. ما یک جام حذفی را از دست دادیم و فقط لیگ برتر مانده است و بازیکنان باید همت کنند تا به خاطر مردم برنده از زمین مسابقه بیرون بیایند.
شاه محمدی بیان کرد: هوادار حق دارد که الفاظ نامناسب به کار میگیرد، چون میخواهد تیمش با هر شرایطی برنده شود. البته لیدرها موظف هستند که تماشاگران را کنترل کنند و اینها مقصر فحاشیها هستند.