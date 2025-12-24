اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت اصلاحات مورد نیاز در دستورالعمل افت قیمت خودرو پرداخت و گفت: در حال حاضر در تلاش هستیم تا موارد اصلاحی را تعیین کنیم و گزارشی از شرکتهای بیمه تهیه نماییم. برخی از شرکتها هنوز آمار دقیق خسارتها و خسارتهای پرداختی خود را اعلام نکردهاند، لذا جمعبندی دقیقی از تعداد و میزان خسارتها در دست نداریم. این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم که به زودی انجام شود.
بستگانی ادامه داد: موارد اصلاحی که قبلاً اعلام شده است، میتواند شامل سن خودروها باشد. برای مثال، خودروهایی تا ۱۰ سال مشمول دریافت افت قیمت میشوند و ما باید خودروهای با سن بیشتر را نیز مشمول این اصلاحات قرار دهیم. همچنین، وسایل نقلیهای که مشمول این آییننامه هستند، باید مورد توجه قرار گیرند.
او افزود: پس از ابلاغ نامه، برخی طرحها و لوایح در دستور کار قرار گرفتهاند که به این موضوع مرتبط هستند. بهطور مشخص، اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ قانون ثالث در حال بررسی است که به شرکتهای بیمه تکلیف جدیدی میدهد تا خسارتها را بدون قاعده تناظر پرداخت کنند. اگر این حکم تصویب شود، تعهدات شرکتهای بیمه به شدت افزایش خواهد یافت و میزان خسارتها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بستگانی همچنین به مصوبه هیئت وزیران در رابطه با افت قیمت اشاره کرد و گفت: این مصوبه تأکید کرده که حق بیمه بابت افت قیمت از مردم دریافت نشود و تا کنون نیز به همین ترتیب اقدام شده است. اما به دلیل عدم وجود آمار نهایی، نمیتوانیم به دقت بگوییم که چه میزان تعهد به شرکتهای بیمه اضافه شده است، در حالی که بابت آن حق بیمهای دریافت نکردهاند.
او تأکید کرد: پس از نهایی شدن آمار خسارتهای افت قیمت و میزان تعهدات شرکتهای بیمه، گزارشی دقیق به دولت ارسال خواهیم کرد و از هیئت وزیران خواهیم خواست که مصوبه را به نحوی اصلاح کند که امکان دریافت حق بیمه برای خسارتهای افت قیمت فراهم شود.
بستگانی خاطرنشان کرد: احتمالاً برخی از اصلاحات نیاز است که همزمان با بررسیهای دیگر پیش برود. اگر بخواهیم اصلاحاتی در آییننامه در رابطه با سن وسایل نقلیه و دامنه شمول آنها انجام دهیم، باید مشخص شود که آیا مصوبه هیئت وزیران اجازه دریافت حق بیمه را میدهد یا خیر. تمامی این مسائل مرتبط هستند و باید فضا برای تعیین تکلیف آنها مشخصتر شود.
او همچنین تأکید کرد: در واقع، اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو فعلاً در انتظار نهایی شدن آمار شرکتهای بیمه و تعیین تکلیف طرحهای مشابه است که میتوانند بر تعهدات رشته ثالث اثر بگذارند. پس از این مراحل، میتوانیم نظر دقیقتری در رابطه با اصلاحات مد نظر ارسال کنیم.