روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر ناکام ماندن اهداف ضد ایرانی نشست شورای امنیت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شکست اجماع‌سازی غرب، بودجه سختگیرانه و ۵ تصمیم مهم برای سفره مردم از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه جام جم

روزنامه اعتماد

روزنامه خراسان

رورنامه فرهیختگان

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه صبح نو

روزنامه جوان

روزنامه وطن امروز

روزنامه سازندگی

رورنامه همشهری

روزنامه آرمان امروز

روزنامه ایران

روزنامه شرق

روزنامه کیهان

روزنامه هم میهن

روزنامه گل

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

