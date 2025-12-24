در طول یکسال گذشته که بازار طلای ایران شاهد یک تغییر الگو از خرید سنتی به خرید آنلاین بود، اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا به بازیگران جدید و قدرتمند این عرصه تبدیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقریبا از اواخر سال گذشته بود که قیمت طلا با یک افزایش ناگهانی وارد یک روند صعودی توقف‌ناپذیر شد و از همان زمان بود که مفهوم نسبتا جدیدی به نام «خرید و فروش آنلاین طلا» پررنگ‌تر از قبل و در قالب پلتفرم‌های مختلف وارد ادبیات اقتصادی کشور شد.

شعار این پلتفرم‌ها که در فاصله زمانی کوتاهی، نامشان یکی پس از دیگری بر روی بنر‌های تبلیغاتی خودنمایی می‌کرد، این بود که «با کمترین سرمایه هم می‌توان طلا خرید و ارزش پول خود را حفظ کرد.»

در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی در حال کمتر شدن بود، بسیاری از مردم که توان مالی لازم را برای مراجعه حضوری و خرید سکه یا طلا نداشتند، برای حفظ ارزش دارایی خود، به ناچار سرمایه‌گذاری در طلا از طریق این پلتفرم‌ها را آغاز کردند و هر چه قیمت طلا بالاتر رفت، سود آنها از این سرمایه‌گذاری، اغواکننده‌تر و اراده آنها هم برای ادامه دادن، بیشتر شد.

از آن زمان به بعد بود که نوسانات بازار طلا بیشتر از قبل و نمودار قیمت آن صعودی‌تر از همیشه شد و همزمان با رشد ۳۰-۴۰ درصدی قیمت انس جهانی و نوسانات ارزی داخلی، اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا و سکه به بازیگران جدید و قدرتمند این عرصه تبدیل شدند.

البته نمی‌توان گفت که اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین "علت اصلی" گرانی طلا هستند، اما اکنون با رسیدن طلا به کانال ۱۵ میلیون تومان، پر بیراه نیست اگر بگوییم در طول ۱۰ ماه گذشته که بازار طلای ایران شاهد یک تغییر الگو (از خرید سنتی به خرید آنلاین) بود، این اپلیکیشن‌ها به دلیل افزایش سرعت گردش پول و متمرکز کردن تقاضاهای خرد، نقش "بنزین روی آتش" را ایفا کرده‌اند.

برای اثبات این فرضیه، نقش «اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا» را می‌توان در چند سطح بررسی کرد:

۱- اثر «گلوله برفی» در جذب نقدینگی سرگردان
پیش از این، نقدینگی خرد (مثلاً مبالغ زیر ۵ میلیون تومان) راهی به بازار طلا نداشت و معمولاً در حساب‌های بانکی می‌ماند یا صرف مخارج دیگر می‌شد. اما این اپلیکیشن‌ها با امکان‌پذیر کردن خرید طلا حتی با ۱۰۰ هزار تومان، "تقاضای خردِ سرکوب‌شده" را آزاد کرده و عملا در بازار طلا نقش «عامل محرک تقاضا» را ایفا می‌کنند. وقتی میلیون‌ها کاربر به سادگی یک کلیک، ریال خود را به طلا تبدیل می‌کنند، یک فشار خرید دائمی و مویرگی ایجاد می‌شود که اجازه اصلاح قیمت را به بازار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر، پیش از ظهور این اپلیکیشن‌ها، خرید طلا مستلزم مراجعه حضوری و داشتن حداقل بودجه برای خرید یک سکه یا چند گرم طلا بود، اما این اپلیکیشن‌ها سد ورود را شکسته‌اند و حالا میلیون‌ها نفر که توان خرید سکه کامل یا شمش یا مصنوعات طلا از هر نوع را ندارند، با هر مبلغی - ولو در حد چند ده هزار تومان - وارد بازار می‌شوند. تجمع این سرمایه‌های کوچک در پلتفرم‌های آنلاین، یک تقاضای عظیم و یکپارچه ایجاد می‌کند که مستقیماً بر قیمت‌های داخلی (به ویژه حباب سکه و طلای آب‌شده) فشار می‌آورد و اگر «عرضه» پاسخگوی «تقاضا» نباشد، طبق قاعده حاکم بر بازار، قیمت افزایش می‌یابد.

۲- سهولت در فروش: قابلیت نقدشوندگی سریع (Liquidity) باعث شده که مردم به جای نگهداری بلندمدت، به نوسان‌گیری روزانه روی بیاورند که خود باعث افزایش حجم معاملات و در نتیجه تلاطم بیشتر بازار می‌شود.

۳- تغییر مرجعیت قیمت‌گذاری: در گذشته، قیمت طلا در ساعات مشخصی از روز در بازار‌های فیزیکی مثل "سبزه میدان" تهران تعیین می‌شد، اما اپلیکیشن‌ها بازار را ۲۴ ساعته کرده‌اند و در روز‌های تعطیل یا ساعات میانی شب که بازار فیزیکی بسته است هم معاملات در این اپلیکیشن‌ها همچنان جریان دارد و قیمت طلا دچار نوسان می‌شود.

یا اگر ساعت ۲ نیمه‌شب اتفاقی در کشور یا در عرصه بین‌الملل رخ دهد یا یک خبر سیاسی یا اقتصادی مهم روی خروجی رسانه‌ها قرار گیرد، قیمت در اپلیکیشن‌ها فوراً جهش می‌کند. این "نرخ‌های شبانه" سیگنالی به طلافروشان در صبح روز بعد می‌دهد و عملاً بازار سنتی را به دنبال خود می‌کشد.

۴- چالش پشتوانه و توسعه دامنه نوسان: بسیاری از این پلتفرم‌ها از مدل‌های بازارگردانی هوشمند استفاده می‌کنند که می‌تواند ذخایر فیزیکی طلا را تحت فشار قرار دهد. طبق قانون، این اپلیکیشن‌ها باید معادل ریالی که دریافت می‌کنند، طلا در خزانه (یا در بانک‌های عامل) داشته باشند. به همین دلیل، زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، این اپلیکیشن‌ها برای جبران کسری طلای خود مجبور به خرید ناگهانی و سنگین از بازار فیزیکی می‌شوند که این "تقاضای نهادی" از سوی اپلیکیشن‌ها، شوک‌های قیمتی بزرگی به بدنه بازار وارد می‌کند. اگر هم اپلیکیشنی معادل طلای فروخته شده، پشتوانه فیزیکی (شمش یا سکه در خزانه) نداشته باشد، عملاً در حال معامله "عدد" است.

۵- ایجاد حباب کاذب در بازار: اگر در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت طلا دچار جهش ناگهانی شود و اپلیکیشن، طلا را از قبل تامین نکرده باشد، با کسری شدید مواجه شده و برای بقا، مجبور است قیمت‌های فروش خود را بالاتر از نرخ واقعی بازار قرار دهد تا خرید کاربران را محدود کند؛ اتفاقی که باعث ایجاد "حباب کاذب" می‌شود.

با توجه به استدلالات فوق، می‌توان نتیجه گرفت که اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا علت اصلی گرانی طلا در بازار نیستند چراکه ستون فقرات این گرانی، افزایش انس جهانی و کاهش ارزش پول ملی است، اما این اپلیکیشن‌ها از زمان ظهور، نقش «ضریب‌دهنده» را در بازار متلاطم طلا بازی کرده‌اند؛ یعنی اگر پتانسیل رشد قیمت در بازار ۳۰٪ باشد، به دلیل تحریک تقاضا و تجمیع تقاضاهای خرد در این اپلیکیشن‌ها، این رشد می‌تواند به ۵۰٪ یا بیشتر برسد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۳ دی ۱۴۰۴
من سال ۹۹ در بورس سرمایه گذاری کردم پولم صفر شده دست نزده ام همینطور در زیانم از اون موقع که بهم خیانت شد دلار می خرم فقط به دلار اعتماد دارم
۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۳:۵۵ ۰۳ دی ۱۴۰۴
لطفاً آدرس غلط ندید
قیمت طلا از دو فاکتور پیروی میکنه
قیمت ارز (دلار ) که تعیین کننده بانک مرکزی و دولت هستش
انس جهانی تعیین کننده بازار های جهانی ( لندن ؛ پکن ؛ نیویورک )
هستش .
پس بالا رفتن قیمت طلا نه به پلتفرم آنلاین نه به میزان خرید مردم وابسته نیست و عرضه و تقاضای جهانی با توجه به سیاست های دولت ها باعث افزایش انس جهانی شده .
اینا رو یه شاگرد طلا فروشی هم می‌دونه !
لطفاً مقاله و مطالب کارشناسانه رو نشر بدید
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۳ دی ۱۴۰۴
من نمیدونم اون مردمی که هی میگم نداریم نداریم داریم بدبخت میشیم کیا هستن؟!؟ پس کیا هی میرم طلا میخرن ماشین میخرن ووو
۱۹
۱۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۳ دی ۱۴۰۴
این افزایش قیمتها کار اسرائیل هست که توسط عوامل وطن فروش داخلی مدیریت میشه. بعد جنگ ۱۲ روزه تورم سرعت بیشتری گرفت
۲۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیرحسین
۱۴:۱۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
اگر فرض کنیم حرف شما درست است عوامل وطن فروش داخلی همان مسئولین و مدیران نالایق داخلی هستند نه مردم عادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۳ دی ۱۴۰۴
به زودی مردم زیادی مانند بورس قربانی طلا خواهند شد
۱۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تخصیر کارشناسای اختسادی دولـت است.
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تا زمانی که اینترنت جهانی باشد جمهوری اسلامی هم بازیچه غرب خواهد بود
۱۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۳ دی ۱۴۰۴
متقاضی اصلی طلا زوجهای تازه ازدواج کرده هستند به هر یک سکه دولت هدیه بدهد بازار به تعادل می‌رسد حق خودشان است
۱۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۳ دی ۱۴۰۴
آسانسوری؟!!!این خود موشکی هستش.
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۳ دی ۱۴۰۴
پلتفرم ها واسه کجان؟ مگر همین پارسال نبود یکیشون تو تلویزیون تو یه برنامه ای تبلیغ می کرد که ما مجوز رسمی داریم واسه خود وزارت صمت هستیم و بانک کارگشایی؟ چرا تقصیر رو گردن مردم می اندازین؟ دولت داره سودش رو میبره
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداناظر
۱۳:۱۵ ۰۳ دی ۱۴۰۴
دولت محترم و منمتخب خود مردم دارد با این شگرف چاله چوله هاشو پر می کند چاله چوله هایی که برخی ایجاد کرده اند .
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۰۹ ۰۳ دی ۱۴۰۴
همه مقصر هستن الی مسئولین.
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۳ دی ۱۴۰۴
طلا نخرید ، ۳۷ تن طلای تقلبی اومده توی بازار و روکش طلا دارن ، به زودی گندش درمیاد .
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
ما نفهمیدیم فتیله قیمت دلار و طلا دقیقا دست کیه ؟؟!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
مقصر اصلی دولت که خود دلال هست نه اتاق فکر اینهاست بعد مجلس که می بیند هیچ غلطی نمی کنه چون شیتیل گرفته وگرنه چطور برا دخترا فضای مجازی هست دنبال قانون و... هستید ولی برا اینها نه، ما بدبختا فقط آخر خط رو می بینیم ریشه رو قطع کنید، اتاق فکر
۱
۸
پاسخ دادن
