باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: ظهر دیروز حادثه واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲ محور فرعی ابراهیم‌آباد به بوئین‌زهرا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه دانسفهان جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوئین‌زهرا به محل حادثه اعزام شد.

درگاهی اضافه کرد: این سانحه ۳ مصدوم داشت که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و دو مصدوم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: همچنین گزارشی مبنی بر برخورد خودروی دنا با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۵۰ آزادراه قزوین به تهران (لاین شمالی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه آبیک به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدوم حادثه توسط نجاتگران هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد.