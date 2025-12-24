باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معرفی کتاب‌های جذاب برای کودکان که می‌توانند با آنها بازی کنند + فیلم

کارشناس کتاب کودک در مورد کتاب‌های جذاب برای کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصوره مصطفی زاده، کارشناس کتاب کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص کتاب‌های جذاب برای کودکان نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

