با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه سوم دی ماه، طرح زوج‌وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی) 

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره)، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

هوای پاک
۱۰:۰۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
جریمه 200 هزار تومنی مثل گرفتن ماهی از آب گل آلود شده، حداقل این 200هزار تومن ها رو برای هوا خرج کنید.
1.درخت کاری و درست کردن فضای سبز دور شهر2. ایستگاه شارژ برای خودرو های برقی3.وارادات خودرو برقی باگمرکی صفر درصد
ساخت مترو و هزاران کار دیگه
