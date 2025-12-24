باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در خصوص جلسه شورای امنیت درباره ایران و اعتراض روسیه و چین توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران و اعتراض روسیه و چین نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

