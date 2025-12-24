پس از کشته شدن رئیس ستاد ارتش لیبی درپی سقوط هواپیما در آنکارا، دولت وحدت ملی این کشور سه روز عزای عمومی اعلام و تحقیقات رسمی را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت وحدت ملی لیبی در پی مرگ سپهبد محمد علی الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی، و چهار نفر از همراهانش در سانحه سقوط هواپیما اندکی پس از برخاستن از فرودگاه آنکارا در شامگاه سه‌شنبه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

در همین راستا ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، اظهار داشت که دفتر دادستانی عمومی آنکارا تحقیقات در مورد این سانحه را آغاز کرده است.

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ما سه روز عزای عمومی اعلام می‌کنیم که در طی آن پرچم‌ها در تمام نهاد‌های دولتی به حالت نیمه‌افراشته در خواهند آمد و تمام رویداد‌های رسمی و جشن به دلیل سوگواری برای جان باختن سپهبد محمد الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی، و همراهانش که در یک سانحه دلخراش هنگام بازگشت از یک مأموریت رسمی در آنکارا، جان باختند، به حالت تعلیق در خواهد آمد.»

دبیبه به وزارت دفاع لیبی دستور داد تا یک هیئت رسمی را به آنکارا اعزام کند تا شرایط حادثه را بررسی و رویه‌های مربوطه را پیگیری کند و مستقیما با مقامات مربوطه ترکیه هماهنگی کند تا از تکمیل تحقیقات و اجرای تمام اقدامات لازم در چارچوب‌های تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.

ولید اللافی، وزیر مشاور در امور ارتباطات و سیاسی لیبی، به الجزیره گفت که مقامات ترکیه به آنها اطلاع داده‌اند که لاشه هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش و مدیر شرکت صنایع نظامی و تمام اجساد را پیدا کرده‌اند.

اللافی افزود که همه نشانه‌ها حاکی از نقص فنی به عنوان علت سقوط است. او خاطرنشان کرد که رئیس ستاد کل به دعوت همتای ترکیه‌ای خود در یک ماموریت رسمی به آنکارا رفته بود و تایید کرد که دولت وحدت ملی از طریق وزارت دفاع یک هسته بحران تشکیل داده و در این حادثه از پروتکل‌های نظامی پیروی کرده است.

منبع: الجزیره