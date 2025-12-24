رئیس دادگستری عنبرآباد گفت: جوان محکوم به قصاص در عنبرآباد با گذشت اولیای دم، پس از ۵ سال از تاریخ وقوع قتل از قصاص رهایی یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان_علیرضا سالاری گفت: یک جوان محکوم به قصاص در شهرستان عنبرآباد با گذشت اولیای دم و همزمان با ماه مبارک رجب، پس از ۵ سال از تاریخ وقوع قتل از قصاص رهایی یافت.
وی افزود: این پرونده که ۵ سال از وقوع حادثه آن میگذشت، با تلاش و رایزنیهای مستمر مجموعه قضایی شهرستان، بزرگان و معتمدان محلی، ریشسفیدان و اعضای شورای حل اختلاف، به صلح و سازش انجامید و رضایت اولیای دم اخذ شد.
رئیس دادگستری عنبرآباد با قدردانی از گذشت خانواده مقتول، بیان داشت: از خانواده نیکوکار مقتول بهدلیل این اقدام ارزشمند و از همه افرادی که در این مسیر تلاشهای فراوانی انجام دادند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع)، بیان کرد: حضرت علی (ع) میفرمایند: لذتی که در بخشش است در انتقام نیست و این گذشت بزرگ، جلوهای روشن از تعالیم دینی و انسانی در جامعه اسلامی است.
دستگاه قضایی شهرستان عنبرآباد در سالهای اخیر با محوریت صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم، اقدامات مؤثری در کاهش پروندههای منجر به قصاص انجام داده است.
منبع : دادگستری کرمان