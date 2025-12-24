بیش از هزار و ۷۰۰ نفر در ۲۴ ساعت اول آغاز ثبت‌نام، برای شرکت در مراسم اعتکاف در استان خراسان جنوبی نام‌نویسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به استقبال گسترده مردم از آیین اعتکاف در استان گفت: استقبال از اعتکاف همواره در خراسان جنوبی بسیار بالاست و هر ساله به دلیل تکمیل سریع ظرفیت مساجد، تعدادی از علاقه‌مندان از حضور در این مراسم معنوی بازمی‌مانند.

وی افزود: روایت‌گری و تبیین تجربه اعتکاف، به‌ویژه در میان نوجوانان، نقش مؤثری در تشویق همسالان به حضور در این آیین عبادی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال اعتکاف با رویکردهای متنوع‌تری برگزار می‌شود، تصریح کرد: اعتکاف مدرسه‌ای، اعتکاف معلم ـ دانش‌آموز و اعتکاف مادر و فرزندی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری است.

 سالاری مکی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در مراسم اعتکاف می‌توانند با مراجعه به سامانه اعتکاف نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

