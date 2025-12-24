جولایی گفت: با وجود افزایش قابل توجه و دو برابری مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور در وضعیت پایدار قرار دارد و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در روند تأمین گاز مشترکان گزارش نشده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا جولایی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در نشست بررسی پروژه‌های راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به جایگاه راهبردی پارس جنوبی در توازن عرضه و تقاضای گاز کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۳ پالایشگاه این مجتمع به‌طور میانگین روزانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق می‌کنند که این میزان حاصل تلاش مستمر، تخصص فنی و همت شبانه‌روزی کارکنان و مدیران بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور است.

وی با بیان اینکه همزمان با کاهش دمای هوا، مصرف گاز در کشور افزایش یافته است، افزود: طی روز‌های اخیر مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی به حدود ۶۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسیده که معادل ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر پایداری کامل شبکه گاز کشور در شرایط اوج مصرف زمستانی تصریح کرد: با وجود افزایش قابل توجه و دو برابری مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور در وضعیت پایدار، ایمن و مطلوب قرار دارد و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در روند تأمین گاز مشترکان گزارش نشده‌است.

جولایی، برگزاری نشست‌های منظم و مستمر هفتگی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را از عوامل کلیدی حفظ پایداری تولید دانست و گفت: در این نشست‌ها، مسائل فنی به‌صورت دقیق بررسی می‌شود، وضعیت تولید به‌طور لحظه‌ای مورد رصد قرار می‌گیرد و پروژه‌های کلیدی با جدیت پیگیری تا با تصمیم‌گیری به‌موقع، همدلی و کار تیمی، تولید پایدار در روز‌های سرد پیش‌رو تضمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز خاطرنشان کرد: مصرف بهینه در بخش‌های خانگی و تجاری نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز و تأمین نیاز سایر بخش‌ها به‌ویژه صنایع و نیروگاه‌ها دارد. از هموطنان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف، تنظیم مناسب دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از مصارف غیرضروری، صنعت گاز کشور را در عبور موفق از پیک مصرف زمستانی همراهی کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: گاز شیرین ، پارس جنوبی
خبرهای مرتبط
تزریق 25 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری
تولید بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه اول پارس جنوبی
خبرهای خوش از قلب خلیج همیشه فارس؛
آخرین سکوی فاز ١٩ پارس جنوبی نصب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
با وجود مصرف دوبرابری گاز شبکه گاز کشور در وضعیت پایدار قرار دارد
آخرین اخبار
با وجود مصرف دوبرابری گاز شبکه گاز کشور در وضعیت پایدار قرار دارد