باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا جولایی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در نشست بررسی پروژه‌های راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به جایگاه راهبردی پارس جنوبی در توازن عرضه و تقاضای گاز کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۳ پالایشگاه این مجتمع به‌طور میانگین روزانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق می‌کنند که این میزان حاصل تلاش مستمر، تخصص فنی و همت شبانه‌روزی کارکنان و مدیران بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور است.

وی با بیان اینکه همزمان با کاهش دمای هوا، مصرف گاز در کشور افزایش یافته است، افزود: طی روز‌های اخیر مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی به حدود ۶۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسیده که معادل ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر پایداری کامل شبکه گاز کشور در شرایط اوج مصرف زمستانی تصریح کرد: با وجود افزایش قابل توجه و دو برابری مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور در وضعیت پایدار، ایمن و مطلوب قرار دارد و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در روند تأمین گاز مشترکان گزارش نشده‌است.

جولایی، برگزاری نشست‌های منظم و مستمر هفتگی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را از عوامل کلیدی حفظ پایداری تولید دانست و گفت: در این نشست‌ها، مسائل فنی به‌صورت دقیق بررسی می‌شود، وضعیت تولید به‌طور لحظه‌ای مورد رصد قرار می‌گیرد و پروژه‌های کلیدی با جدیت پیگیری تا با تصمیم‌گیری به‌موقع، همدلی و کار تیمی، تولید پایدار در روز‌های سرد پیش‌رو تضمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز خاطرنشان کرد: مصرف بهینه در بخش‌های خانگی و تجاری نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز و تأمین نیاز سایر بخش‌ها به‌ویژه صنایع و نیروگاه‌ها دارد. از هموطنان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف، تنظیم مناسب دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از مصارف غیرضروری، صنعت گاز کشور را در عبور موفق از پیک مصرف زمستانی همراهی کنند.

منبع: ایرنا