مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، مشکل اسناد مالکیت ۱۲۰۰ خانوار از ساکنان شهرک فرهنگیان نرماشیر پس از ۳۰ سال مرتفع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمهدی هاشمی گفت: در پی اعتراض اهالی شهرک فرهنگیان نرماشیر به محدوده مستثنیات اعلام شده از سوی اداره منابع طبیعی، موضوع در دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در نهایت پس از بررسی‌های قضایی، دادگاه نسبت به افزایش میزان مستثنیات رای صادر می‌نماید، اما این پایان مشکل اهالی شهرک فرهنگیان نبود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: با توجه به ساخت و ساز منازل مسکونی در حجم وسیع، بین نقشه‌های پیوست رای دادگاه و وضع موجود شهرک مغایرت قابل توجهی پدید آمده بود که عملا اجرای رای قضایی را با بن‌بست رو‌به‌رو می‌کرد.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه محدوده و مرز پلاک قابل تشخیص نبود، جانمایی پلاک ثبتی در دستور کار واحد ثبتی شهرستان بم قرار گرفت.

هاشمی تصریح کرد: با توجه به مغایرت گسترده نقشه‌ها با وضع موجود از سویی و صعوبت دسترسی به همه مالکین از سوی دیگر، جانمایی و پیاده‌سازی این پلاک ثبتی با یک همت جهادی و صرف زمان زیاد امکان‌پذیر شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در خاتمه افزود: با جانمایی دقیق محدوده اراضی ملی و مستثنیات متعلق به اشخاص حقیقی در این پلاک، یک مشکل ملکی ۳۰ ساله که نگرانی‌ها و مشکلاتی را برای بیش از ۱۲۰۰ خانوار ایجاد کرده بود مرتفع شد.

برچسب ها: ثبت ، اسناد
خبرهای مرتبط
در پویش «به عشق حضرت فاطمه (س) می‌بخشم»
خانواده کرمانی از حق قصاص خود گذشتند
دادستان قلعه گنج خبر داد؛
کشف ۳ هزار لیتر بنزین دپو شده در قلعه‌گنج
پایان خوش یک پرونده پیچیده خانوادگی با صلح و سازش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از «چله ها» تا «ننه‌سرما»؛ قصه‌هایی که از تقویم ایرانیان گم شدند
ضربه به بزرگ‌ترین شبکه انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور
مشکل ۳۰ ساله اسناد شهرک فرهنگیان نرماشیر برطرف شد
جوان عنبرآبادی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت
آخرین اخبار
ضربه به بزرگ‌ترین شبکه انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور
جوان عنبرآبادی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت
مشکل ۳۰ ساله اسناد شهرک فرهنگیان نرماشیر برطرف شد
از «چله ها» تا «ننه‌سرما»؛ قصه‌هایی که از تقویم ایرانیان گم شدند