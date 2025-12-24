باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای ورزشی در کشورمان امروز رقابتهای انتخابی کشتی آزاد آغاز خواهد شد و در مهمترین بازی فوتبال نیز تیم استقلال ایران مهمان تیم المحرق بحرین خواهد بود.
برنامه مسابقات امروز ۳ دی + پخش زنده
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ساعت ۱۰:۳۰
لیگ برتر والیبال / پیکان - فولاد سیرجان ساعت ۱۵:۳۰
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ساعت ۱۸
لیگ قهرمانان آسیا ۲ المحرق – استقلال ساعت ۱۹:۳۰
لیگ قهرمانان آسیا ۲ / النصر – الزورا ساعت ۱۹:۳۰
لیگ قهرمانان آسیا ۲ / الوصل - الوحدات ساعت ۱۹:۳۰
جام ملتهای آفریقا کامرون – گابن ساعت ۲۳:۳۰