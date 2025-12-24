معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از دستگیری و طرد قریب به ۷ هزار تبعه غیرمجاز طی یک ماه اخیر و انهدام یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از دستگیری و طرد قریب به ۷ هزار تبعه غیرمجاز طی یک ماه اخیر و انهدام یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز در استان خبر داد.

 رحمان جلالی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی اتباع غیرمجاز گفت: قریب به ۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز طی عملیاتی برنامه‌ریزی شده؛ شناسایی، دستگیر و طرد شدند. 

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور متلاشی و سرشبکه اصلی آن نیز در استان کرمان دستگیر شد که برای تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع امنیتی قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: شهروندان از هرگونه ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، به‌طور جدی خودداری کنند.

شهروندان می‌توانند هرگونه تردد، اسکان و حضور اتباع غیرمجاز را از طریق سامانه گزارش اشتغال و اسکان غیرقانونی اتباع غیرمجاز به نشانی migrationreport.ir اقدام کنند.

 

برچسب ها: باند ، اتباع
خبرهای مرتبط
عملیات برق‌آسا پلیس کرمان علیه قاچاقچیان سوخت/۵۳ قاچاقچی بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری استان:
۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش خودروهای مواد مخدر در حساب داریم/ ۹۸شبکه مواد مخدر منهدم شده است
رییس کل دادگستری استان کرمان: مسائل گمرکی فعالان اقتصادی را دلسرد کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از «چله ها» تا «ننه‌سرما»؛ قصه‌هایی که از تقویم ایرانیان گم شدند
ضربه به بزرگ‌ترین شبکه انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور
مشکل ۳۰ ساله اسناد شهرک فرهنگیان نرماشیر برطرف شد
جوان عنبرآبادی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت
آخرین اخبار
ضربه به بزرگ‌ترین شبکه انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور
جوان عنبرآبادی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت
مشکل ۳۰ ساله اسناد شهرک فرهنگیان نرماشیر برطرف شد
از «چله ها» تا «ننه‌سرما»؛ قصه‌هایی که از تقویم ایرانیان گم شدند