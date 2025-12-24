تیم‌های داوری ۵ دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال فصل جاری مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوران ۵ دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:

پنج‌شنبه - ۴ دی ۱۴۰۴

*آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

داور: پیام حیدری - کمک اول: حامد صفایی کمک دوم: سعید باهنر داور چهارم: مسعود حقیقی ناظر: محمود رفیعی

داور VAR: امیر عرب براقی کمک: محمدعلی صلاحی

*استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان

داور: میثم صفاری کمک اول: علیرضا ایلدروم کمک دوم: علی فراهانی داور چهارم: مهرداد خسروی ناظر: رضا سخندان داور VAR: میثم حیدری کمک: امیر ایار

جمعه - ۵ دی ۱۴۰۴

*مس رفسنجان - پرسپولیس

داور: موعود بنیادی فرد کمک اول: محمدعلی پورمتقی کمک دوم: صادق رستمی داور چهارم: غلامرضا ادیبی ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا مرادی

*فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان

داور: حسین امیدی کمک اول: بهمن عبدالهی کمک دوم: حسین مرادی داور چهارم: میثم عباسپور ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: سید وحید کاظمی کمک: امیرمحمد داودزاده

*شمس آذر - تراکتور

داور: امیر عرب براقی کمک اول: دانیال باشنده کمک دوم: وحید سیفی داور چهارم: حامد سیری ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: پیام حیدری کمک: علیرضا ایلدروم

منبع: فدراسیون فوتبال

