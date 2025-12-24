خانه والیبال بابلسر با اقتدار کامل، صدرنشین دور رفت گروه سوم لیگ ۲ والیبال بانوان کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری- دور رفت مسابقات گروه سوم لیگ ۲ والیبال بانوان کشور با شرکت ۹ تیم و به مدت ۹ روز در میاندورود برگزار شد که تیم خانه والیبال بابلسر با کسب ۸ برد، مقتدرانه قهرمان شد.

مژده خواجه کلایی سرمربی باسابقه بابلسری، هدایت تیم خانه والیبال بابلسر را بر عهده داشت.

شهدای جویبار، انرژی نوین میاندورود، کاسپین محمودآباد و ذوالفقار نکا، ۴ تیم مازندرانی دیگر حاضر در این گروه بودند که شهدای جویبار با کسب ۶ برد و ۱۸ امتیاز نایب قهرمان شد.

انرژی نوین میاندورود، میزبان مسابقات با ۶ برد و ۱۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. آلتیمای گیلان با ۵ برد و ۱۶ امتیاز چهارم شد و برتر سهند آذربایجان شرقی ۵ برد و ۱۵ امتیاز، رتبه پنجم را به دست آورد.

عنوان ششم به تیم شهرداری اردبیل با ۳ برد و ۱۱ امتیاز رسید.

کاسپین محمودآباد با کسب ۲ برد و ۷ امتیاز، تیم هفتم جدول رده بندی گروه سوم لیگ ۲ والیبال بانوان کشور شد.

ذوالفقار نکا با ۱ برد و ۳ امتیاز هشتم شد و اولدز آذربایجان شرقی بدون برد و تنها ۱ امتیاز در انتهای جدول ایستاد.