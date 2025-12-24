باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ترامپ حداقل چهار بار با هواپیمای اپستین پرواز کرده بود + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در خصوص پرونده اپسیتن و ترامپ توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص پرونده اپسیتن و ترامپ نکاتی بیان کرد.

 

 

 

