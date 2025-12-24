کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان از آرام بودن وضعیت جوی و دریایی استان خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر دریا آرام است و شرایط برای ترددهای دریایی و فعالیت‌های دریانوردی مناسب است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - مجتبی حمزه‌نژاد افزود: از فردا پنجشنبه چهارم دی، با عبور ابرها و افزایش سرعت بادهای شمال‌غربی در خلیج فارس و مناطق غربی تنگه هرمز، شرایط دریا متلاطم می‌شود که این وضعیت ترددهای دریایی به ویژه در جزایر کیش و لاوان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی همچنین تاکید کرد که تمهیدات لازم باید در بنادر غربی استان اتخاذ شود و فعالان دریایی باید به تغییرات پیش‌بینی‌شده توجه ویژه داشته باشند.

در خصوص وضعیت دمایی استان، حمزه‌نژاد اظهار داشت: تا پایان هفته، دمای کمینه در بیشتر مناطق استان افزایش می‌یابد، در حالی که هوای سرد در ارتفاعات باقی خواهد ماند.

وی در پایان گفت: از روز جمعه پنجم دی، سامانه بارشی جدیدی به استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان وارد خواهد شد که جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

