باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی شمال کشور، از اجرای طرح‌های مقطعی و قطعی ترافیکی در بازه زمانی اعلام‌شده خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف ارتقای ایمنی، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور در روز‌های پرتردد اجرا می‌شود.

۱- محدودیت تردد موتورسیکلت

تردد کلیه موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۶ در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

۲- محور کرج–چالوس

الف) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است.

ب) پیش‌بینی محدودیت مقطعی در صورت پرحجم بودن ترافیک:

در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۰/۳، ۴ و ۶ دی ماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

ج) محدودیت قطعی:

در روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۵، ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر اجرا می‌شود:

• از ساعت ۱۲:۰۰: اعمال محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال.

• از ساعت ۱۳:۰۰: انسداد کامل از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس.

• از ساعت ۱۵:۰۰: اجرای یک‌طرفه از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب).

• از ساعت ۲۴:۰۰: اتمام طرح و دوطرفه شدن مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد.

در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است؛ اما تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.



۳- محور هراز

الف) تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز کماکان ممنوع است.

ب) تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۰/۳، ۴ و ۵ دی ماه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

ج) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۰/۴ و ۵ دی ماه، به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.



۴- محور فشم

از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۵، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیگان/ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.



توصیه و هشدار پلیس راه به مسافران

سردار کرمی اسد در پایان با تأکید بر شرایط جوی و احتمال بارش برف و لغزندگی معابر، از رانندگان خواست:

• پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

• تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، لاستیک مناسب، بخاری سالم و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

• از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.

• به دستورالعمل‌ها و هشدار‌های مأمورین پلیس راه توجه کامل داشته باشند و در صورت اعمال محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند.