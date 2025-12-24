انجمن برنج ایران شعبه بابلسر، فریدونکنار، هادی شهر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان بابلسر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - آقاجانی دلاور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از افتتاح انجمن برنج ایران در این شهرستان خبر داد و گفت: این انجمن با حضور معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر زراعت سازمان، محققان مرکز تحقیقات برنج کشور، تولیدکنندگان و پیشکسوتان برنج استان مازندران آغاز به کار کرد.
او با بیان اینکه این انجمن با هدف حمایت از حقوق و منافع کشاورزان برنجکار تشکیل شده است، افزود: پیگیری مطالبات قانونی، اقتصادی و صنفی تولیدکنندگان، بهبود شرایط تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت برنج ایرانی و کاهش هزینههای تولید از مهمترین برنامههای این انجمن به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت:ترویج روشهای نوین کشت، مدیریت بهینه منابع آب، توسعه مکانیزاسیون و استفاده اصولی از نهادهها از جمله محورهای مورد توجه در این راستا است.
او افزود: ساماندهی بازار داخلی برنج، کمک به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و مقابله با واسطهگری مخرب، از دیگر اهداف مهم انجمن برنج ایران است. همچنین تعامل مستمر با دولت و نهادهای تصمیمگیر بهمنظور ارائه پیشنهادهای کارشناسی در حوزه قیمت تضمینی، واردات، صادرات، بیمه محصولات و سایر حمایتهای دولتی در دستور کار این تشکل قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر در پایان گفت: اطلاعرسانی و آموزش کشاورزان، دفاع از هویت و برند برنج ایرانی، مقابله با عرضه محصولات بیکیفیت به نام برنج ایرانی، تقویت همبستگی و تشکلیابی تولیدکنندگان و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی برای ارتقای دانش فنی و پایداری تولید، از دیگر رویکردهای اساسی انجمن برنج ایران خواهد بود.