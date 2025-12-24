انجمن برنج ایران شعبه بابلسر، فریدونکنار، هادی شهر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان بابلسر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - آقاجانی دلاور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از افتتاح انجمن برنج ایران در این شهرستان خبر داد و گفت: این انجمن با حضور معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر زراعت سازمان، محققان مرکز تحقیقات برنج کشور، تولیدکنندگان و پیشکسوتان برنج استان مازندران آغاز به کار کرد.

او با بیان اینکه این انجمن با هدف حمایت از حقوق و منافع کشاورزان برنج‌کار تشکیل شده است، افزود: پیگیری مطالبات قانونی، اقتصادی و صنفی تولیدکنندگان، بهبود شرایط تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت برنج ایرانی و کاهش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین برنامه‌های این انجمن به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت:ترویج روش‌های نوین کشت، مدیریت بهینه منابع آب، توسعه مکانیزاسیون و استفاده اصولی از نهاده‌ها از جمله محور‌های مورد توجه در این راستا است.

او افزود: ساماندهی بازار داخلی برنج، کمک به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و مقابله با واسطه‌گری مخرب، از دیگر اهداف مهم انجمن برنج ایران است. همچنین تعامل مستمر با دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر به‌منظور ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی در حوزه قیمت تضمینی، واردات، صادرات، بیمه محصولات و سایر حمایت‌های دولتی در دستور کار این تشکل قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر در پایان گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش کشاورزان، دفاع از هویت و برند برنج ایرانی، مقابله با عرضه محصولات بی‌کیفیت به نام برنج ایرانی، تقویت همبستگی و تشکل‌یابی تولیدکنندگان و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی برای ارتقای دانش فنی و پایداری تولید، از دیگر رویکرد‌های اساسی انجمن برنج ایران خواهد بود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برنج ایرانی
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
قیمت‌ این روزهای برنج ایرانی، دیواری بلند برای سفره‌های مردم
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
چالش‌های تولید و فروش برنج؛ داستان به نام کشاورز به کام دلال ادامه دارد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
برنج کشاورزان در انبار واسطه‌ها؛ کمبود مصنوعی برای افزایش قیمت!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ ۲ نفر در آتش سوزی منزل مسکونی در چمستان
خانه والیبال بابلسر صدرنشین دور رفت لیگ ۲ والیبال بانوان کشور
آخرین اخبار
خانه والیبال بابلسر صدرنشین دور رفت لیگ ۲ والیبال بانوان کشور
مرگ ۲ نفر در آتش سوزی منزل مسکونی در چمستان
ورود کشتی ۳ هزار تنی گندم به بندر نوشهر
کشف شیشه از مخفیگاه توزیع کنده مواد مخدر در عباس آباد
قضاوت داور ساروی در مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران+فیلم
درخشش شناگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور
محکومیت مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب
شناسنامه‌دار شدن ۲۱۲ هکتار از باغات سوادکوه شمالی
الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به‌ عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود
هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد
بازداشت سارقان حرفه‌ای سیم برق در عملیات ضربتی پلیس بابلسر
به صدا در آمدن زنگ راهدار در مدارس مازندران