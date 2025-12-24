باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا امروز منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح در شهرهای آغاجری ۱۰۵، امیدیه ۱۰۳، اهواز ۱۰۱، بهبهان ۱۳۶، خرمشهر ۱۰۸، دشت آزادگان ۱۲۶، شوش ۱۰۲، کارون ۱۳۸ و هویزه ۱۱۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
شاخص آلودگی در آبادان، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و شهرهای اندیکا، دهدز و لالی هوای پاک را تجربه کردهاند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور