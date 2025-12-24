با وجود هزینه‌های میلیون دلاری و تبلیغات شدید علیه گروه‌های مقاومت، نتایج انتخابات اخیر عراق یک حقیقت تلخ را برای مخالفان آنها در جهان رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتخابات پارلمانی اخیر عراق که در یازدهم نوامبر گذشته برگزار شد، مجموعه‌ای از واقعیت‌های مهم را برجسته ساخت؛ که شاید مهم‌ترین آنها، پیروزی بیش از ۸۰ نامزد از گروه‌های سیاسی متنوعی باشد که به نوعی نماینده جریان مقاومت در فضای سیاسی عراق محسوب می‌شوند.

گروه‌هایی نظیر جنبش عصائب اهل حق، کتائب حزب‌الله عراق، گردان‌های سیدالشهداء، جنبش انصارالله الاوفیاء، گردان‌های امام علی (ع)، سازمان بدر و دیگر نهاد‌هایی که به مواضع ضد حضور آمریکا در عراق و حمایت از آرمان فلسطین، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن شناخته می‌شوند، در این انتخابات حضور داشتند.

این نهاد‌ها علیرغم موج گسترده تخریب، تشهیر و سیاه‌نمایی از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی و خارجی - که در چارچوب هدف قرار دادن برنامه‌ریزی شده محور مقاومت صورت می‌گرفت - موفق به کسب نتایج مثبت و چشمگیری شدند. بی‌شک این پیروزی حاوی دلالت‌های عمیقی است که هنگام بازخوانی خروجی‌های فرآیند انتخاباتی و پیش‌بینی چشم‌انداز آینده، باید مورد درنگ و توجه قرار گیرند.

پایگاه اجتماعی گسترده

 این انتخابات که با مشارکت بالای ۵۶.۱ درصدی (نسبت به اکثر دوره‌های قبل) و بدون تقلب یا دستکاری مشهود برگزار شد، ثابت کرد که پایگاه مردمی وسیعی از محور مقاومت حمایت می‌کند. این پشتیبانی در یک تمرین دموکراتیک سالم که مورد تمجید دوستان و اعتراف (هرچند ناخواسته) دشمنان قرار گرفت، به صندوق‌های رأی منتقل شد.

در حالی که برخی بر روی شکست محور مقاومت و صعود نیرو‌های نزدیک به رویکرد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خاص شرط‌بندی کرده بودند، نتایج برخلاف پیش‌بینی‌ها رقم خورد. صعود بزرگ جریان مقاومت با عقب‌گرد شدید این نیرو‌ها همراه بود؛ به طوری که آنها حتی نتوانستند یک کرسی در دوره ششم پارلمان کسب کنند.

یکی دیگر از دلایل این صعود، حضور میدانی و دستاورد‌های واقعی این گروه‌هاست. تلاش‌ها برای «شیطان‌سازی» نتوانست مانع از اعتماد مردم به این جریان شود.

شفافیت در گفتمان ملی

مواضع روشن در قبال مسائل ملی عراق همچون اخراج نیرو‌های آمریکایی از کشور، اصلاح قانون احوال شخصیه و پرونده‌های حاکمیتی، نزدیکی به رنج‌ها و نیاز‌های اقشار مختلف جامعه و حمایت از ملت‌های فلسطین و لبنان در برابر رژیم تروریستی اسرائیل به گروه‌های مقاومت کمک شایانی کرد.

همه این موارد همگی از عوامل محرک توده‌های مردم برای رأی دادن به این لیست‌ها بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه‌ها کمترین هزینه را برای تبلیغات صرف کرده و به دور از خرید آراء یا تطمیع مادی، وارد رقابت شدند.

پیامد‌های سیاسی و نظارتی

طبیعی است که این نتایج، تأثیرات سیاسی مهمی بر ساختار قدرت عراق خواهد داشت. با توجه به وظیفه پارلمان در قانون‌گذاری و نظارت، سنگینی وزن پارلمانی محور مقاومت بر موارد زیر تأثیرگذار خواهد بود.

قانون‌گذاری: تصویب و اصلاح قوانینی نظیر قانون الحشد الشعبی، اصلاح نظام پرداخت حقوق، قانون نفت و گاز و قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و بازپس‌گیری حاکمیت ملی.

نظارت بر دولت: پیش‌بینی می‌شود این فراکسیون نقش محوری در تقویت نظارت بر عملکرد دولت، گشودن پرونده‌های فساد مالی و اداری، و فعال‌سازی مکانیسم استیضاح و بازخواست مسئولان رده‌بالا، وزرا و رؤسای نهاد‌های مستقل ایفا کند.

منبع: الثوره

برچسب ها: مقاومت عراق ، پارلمان عراق
