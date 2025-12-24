معاون راهداری ادره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان با اشاره به بارش برف و باران در اغلب محورهای استان، گفت: با توجه به شدت بارش‌ها در مسیر سقز- بانه، تردد در گردنه خان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان- رامین محمودی اظهار کرد: بارش برف و باران از شب گذشته در بیشتر محور‌های استان از جمله محور سقز- بانه، دیواندره- بیجار و محدوده گردنه صلوات‌آباد تا دهگلان آغاز شد و بیشترین بارش نیز در محور‌های بانه -سقز و سقز- دیواندره بوده است.

وی افزود: در حال حاضر بارش پراکنده برف در محور‌های دیواندره- سقز، مریوان محدوده مرز باشماق، مسیر سقز- بوکان، دیواندره-بیجار گزارش شده است ضمن اینکه این بارش‌ها در محور بانه- سقز شدید بوده و دید کافی نیز وجود ندارد بر این اساس تردد در گردنه خان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان یادآور شد: هم‌اکنون در سایر محور‌های استان مشکل خاصی وجود ندارد، اما با توجه به تداوم بارش‌ها و لغزندگی جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.

استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز شروع می‌شود.

همچنین جاده‌های بین شهری استان دارای ۳۸ گردنه برفگیر و جاده‌های روستایی نیزدارای ۶۶ گردنه برفگیر است و این گردنه‌ها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده است.

برچسب ها: بارش برف ، کردستان ، راهداری
خبرهای مرتبط
تمامی محور های مواصلاتی استان باز است
مسئولان از ظرفیت‌ها و منابع خدادادی کردستان برای رفع مشکلات استان استفاده کنند
تردد انواع کشنده در محور دهگلان- سنندج کردستان ممنوع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«ایران جان» فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های کردستان
تردد در گردنه خان با زنجیر چرخ امکانپذیر است
آزمون ورود به حرفه مهندسان استان کردستان با حضوربیش از سه هزار نفر برگزار می‌شود
آخرین اخبار
«ایران جان» فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های کردستان
آزمون ورود به حرفه مهندسان استان کردستان با حضوربیش از سه هزار نفر برگزار می‌شود
تردد در گردنه خان با زنجیر چرخ امکانپذیر است
اهدای تجهیزات نیم‌میلیون دلاری کره جنوبی به کردستان / تأکید استاندار بر اعزام جوانان کردستانی به کره جنوبی برای آموزش‌های فنی پیشرفته
ورود اولین سامانه بارشی زمستانه در کردستان