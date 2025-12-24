تردد در گردنه خان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

باشگاه خبرنگاران جوان- رامین محمودی اظهار کرد: بارش برف و باران از شب گذشته در بیشتر محورهای استان از جمله محور سقز- بانه، دیواندره- بیجار و محدوده گردنه صلواتآباد تا دهگلان آغاز شد و بیشترین بارش نیز در محورهای بانه -سقز و سقز- دیواندره بوده است.
وی افزود: در حال حاضر بارش پراکنده برف در محورهای دیواندره- سقز، مریوان محدوده مرز باشماق، مسیر سقز- بوکان، دیواندره-بیجار گزارش شده است ضمن اینکه این بارشها در محور بانه- سقز شدید بوده و دید کافی نیز وجود ندارد بر این اساس تردد در گردنه خان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان یادآور شد: هماکنون در سایر محورهای استان مشکل خاصی وجود ندارد، اما با توجه به تداوم بارشها و لغزندگی جادهها از رانندگان انتظار میرود حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.
استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز شروع میشود.
همچنین جادههای بین شهری استان دارای ۳۸ گردنه برفگیر و جادههای روستایی نیزدارای ۶۶ گردنه برفگیر است و این گردنهها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده است.