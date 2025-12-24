حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۴۰ مگاوات خبر داد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از اولویت‌های راهبردی توانیر است و برای سال آینده آماده‌ایم تا این بخش را با سرعت بیشتری گسترش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - ساعدپناه با اشاره به برنامه‌های نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در استان، گفت: تا کنون دو هزار و ۵۵۰ واحد نیروگاه خورشیدی پنج و ده کیلوواتی نصب شده و تا پایان سال جاری، سه هزار واحد دیگر با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و بسیج سازندگی اجرا خواهد شد. همچنین، مابقی این طرح‌ها با ورود سرمایه‌گذاران تکمیل خواهد شد.

وی همچنین گفت: در بخش توزیع، اکنون ۱۷ مگاوات برق خورشیدی تولید می‌شود و در حوزه برق منطقه‌ای، نیروگاه‌های ۱۰ مگاواتی در قشم و ۱۳ مگاواتی در حاجی‌آباد در حال بهره‌برداری هستند. به این ترتیب، ظرفیت کلی تولید برق خورشیدی در استان به ۴۰ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از ورود بیش از ۸۶ سرمایه‌گذار به حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و افزود: مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید صادر شده و امیدواریم تعدادی از این نیروگاه‌ها پیش از تابستان سال آینده وارد مدار شوند و به رفع ناترازی برق استان کمک کنند.

تاکنون دو نیروگاه سه مگاواتی در بستک و یک نیروگاه نیم مگاواتی در حاجی‌آباد به پیمانکاران واگذار شده و پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

