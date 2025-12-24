باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع تایلند امروز چهارشنبه و در آستانه اولین روز مذاکرات کاهش تنش و از سرگیری توافق آتش بس اعلام کرد که درگیری‌ها بین نیرو‌های تایلندی و کامبوجی در مرز بین دو کشور هنوز ادامه دارد.

سیاساک فوانگ کتکو، وزیر امور خارجه تایلند روز دوشنبه گفته بود که این کشور و کامبوج در جریان نشست وزیران امور خارجه آسه‌آن به میزبانی مالزی به توافق آتش‌بس دست نیافتند و افزود که مذاکرات در ۲۴ دسامبر ادامه خواهد یافت.

سوراسان کونگزیری، سخنگوی وزارت دفاع تایلند نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که کامبوج از عصر ۲۲ دسامبر نزدیک به ۲۰۰ موشک BM-۲۱ از شهر پویپت و اطراف آن به سمت استان سا کائو تایلند شلیک کرده است که به ۵۱ هدف اصابت کرده، به ۴۰ ساختمان مسکونی آسیب رسانده و بیش از هفت غیرنظامی را زخمی کرده است.

او افزود که علاوه بر درگیری‌های مداوم در مرز در شهرستان ترات، نبرد‌های شدیدی هنوز در مناطق سورین و سی سا کیت در چندین بخش مرزی که شامل ویرانه‌های معابد باستانی می‌شود، ادامه دارد.

در مقابل، وزارت دفاع کامبوج نیز تایید کرد که درگیری در چندین بخش از مرز ادامه دارد. در بیانیه‌ای، این وزارتخانه اعلام کرد که «طرف تایلندی به طور مداوم آتش‌بس را نقض کرده است» و تایلند را به استفاده از «انواع سلاح‌های سنگین و مخرب»، از جمله جنگنده‌های اف-۱۶، پهپاد‌های پیشرفته و بمب‌های خوشه‌ای، و همچنین استقرار تعداد زیادی نیرو در داخل خاک کامبوج متهم کرد.

این وزارتخانه تاکید کرد که این «شواهد روشن و غیرقابل انکاری از نقض منشور سازمان ملل، منشور آسه‌آن و اصول اساسی حقوق بین‌الملل» است.

شایان ذکر است که اختلاف مرزی بین تایلند و کامبوج به دهه‌ها پیش برمی‌گردد، اما در ۲۴ ژوئیه به درگیری مسلحانه تبدیل شد و هر دو طرف به تبادل آتش توپخانه و حملات هوایی پرداختند که منجر به تلفاتی در بین پرسنل نظامی و غیرنظامیان شد. در ۴ اوت، دو طرف آتش‌بس فوری اعلام کردند و چند روز بعد، توافق‌نامه رسمی برای اجرای آن امضا شد.

با این حال، درگیری‌ها در اوایل دسامبر از سر گرفته شد و هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. در نتیجه حملات کامبوج به استان‌های مرزی تایلند، حداقل ۲۲ نفر کشته و حدود ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدند، در حالی که حدود ۱۴۰ هزار نفر از مناطق آسیب‌دیده تخلیه شدند.

منبع: اسپوتنیک