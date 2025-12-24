در حالی که قرار است دور جدید مذاکرات کاهش تنش میان تایلند و کامبوج امروز آغاز شود، گزارش‌ها از تشدید درگیری‌ها در مناطق مرزی حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع تایلند امروز چهارشنبه و در آستانه اولین روز مذاکرات کاهش تنش و از سرگیری توافق آتش بس اعلام کرد که درگیری‌ها بین نیرو‌های تایلندی و کامبوجی در مرز بین دو کشور هنوز ادامه دارد.

سیاساک فوانگ کتکو، وزیر امور خارجه تایلند روز دوشنبه گفته بود که این کشور و کامبوج در جریان نشست وزیران امور خارجه آسه‌آن به میزبانی مالزی به توافق آتش‌بس دست نیافتند و افزود که مذاکرات در ۲۴ دسامبر ادامه خواهد یافت.

سوراسان کونگزیری، سخنگوی وزارت دفاع تایلند نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که کامبوج از عصر ۲۲ دسامبر نزدیک به ۲۰۰ موشک BM-۲۱ از شهر پویپت و اطراف آن به سمت استان سا کائو تایلند شلیک کرده است که به ۵۱ هدف اصابت کرده، به ۴۰ ساختمان مسکونی آسیب رسانده و بیش از هفت غیرنظامی را زخمی کرده است.

او افزود که علاوه بر درگیری‌های مداوم در مرز در شهرستان ترات، نبرد‌های شدیدی هنوز در مناطق سورین و سی سا کیت در چندین بخش مرزی که شامل ویرانه‌های معابد باستانی می‌شود، ادامه دارد.

در مقابل، وزارت دفاع کامبوج نیز تایید کرد که درگیری در چندین بخش از مرز ادامه دارد. در بیانیه‌ای، این وزارتخانه اعلام کرد که «طرف تایلندی به طور مداوم آتش‌بس را نقض کرده است» و تایلند را به استفاده از «انواع سلاح‌های سنگین و مخرب»، از جمله جنگنده‌های اف-۱۶، پهپاد‌های پیشرفته و بمب‌های خوشه‌ای، و همچنین استقرار تعداد زیادی نیرو در داخل خاک کامبوج متهم کرد.

این وزارتخانه تاکید کرد که این «شواهد روشن و غیرقابل انکاری از نقض منشور سازمان ملل، منشور آسه‌آن و اصول اساسی حقوق بین‌الملل» است.

شایان ذکر است که اختلاف مرزی بین تایلند و کامبوج به دهه‌ها پیش برمی‌گردد، اما در ۲۴ ژوئیه به درگیری مسلحانه تبدیل شد و هر دو طرف به تبادل آتش توپخانه و حملات هوایی پرداختند که منجر به تلفاتی در بین پرسنل نظامی و غیرنظامیان شد. در ۴ اوت، دو طرف آتش‌بس فوری اعلام کردند و چند روز بعد، توافق‌نامه رسمی برای اجرای آن امضا شد.

با این حال، درگیری‌ها در اوایل دسامبر از سر گرفته شد و هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. در نتیجه حملات کامبوج به استان‌های مرزی تایلند، حداقل ۲۲ نفر کشته و حدود ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدند، در حالی که حدود ۱۴۰ هزار نفر از مناطق آسیب‌دیده تخلیه شدند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کشور تایلند ، کشور کامبوج ، شرق آسیا
خبرهای مرتبط
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج
کامبوج، تایلند را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرد
ورود چین به پرونده تایلند و کامبوج درپی شکست ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
آخرین اخبار
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
هند بسته کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای سیل‌زدگان سریلانکا را اعلام کرد
گرتا تونبرگ در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن دستگیر شد
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
مرگ خاموش ۱۲۰۰ بیمار در غزه؛ فاجعه انسانی در سایه محاصره و قحطی
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند