معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع دو تصادف که باعث مرگ ۳ نفر در پایتخت شد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر در توضیح بیشتر گفت: متأسفانه شب گذشته ۲ مورد تصادف فوتی در پایتخت رخ داد.
وی افزود: اولین تصادف ساعت ۳ صبح در بزرگراه شهید باکری سمت شمال به جنوب رخ داد. در این تصادف یک دستگاه خودروی ۴۰۵ با دو سرنشین مرد ۲۵ ساله، پس از برخورد با کنارههای بزرگراه و رد شدن از نیوجرسی ها، خودرو به پایه یک تیر برق برخورد کرده و واژگون میشود.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در اثر این برخورد، هر دو سرنشین جان خود را از دست میدهند.
کشیر گفت: علت این تصادف، سرعت غیرمجاز خودرو و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه عنوان شده است.
وی درباره تصادف دوم نیز افزود: تصادف دوم نیز در اتوبان تهران-کرج حوالی کوهک رخ داد. در این حادثه یک دستگاه خودروی دنا با یک عابر ۵۵ ساله برخورد میکند.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در این تصادف عابر بر اثر برخورد سر به شیشه خودرو و پرت شدن در همان صحنه تصادف جان خود را از دست داد.
کشیر گفت: بررسیها نشان میدهد فرد در کنار آزادراه منتظر ایستاده، اما، چون لباس کاملا تیره بر تن داشته، راننده دنا اصلا او را ندیده و این برخورد صورت گرفته است.