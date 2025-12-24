مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد: با همکاری هیأت پهلوانی استان، شناسایی و مرمت زورخانه‌های تاریخی، به‌ویژه زورخانه‌های کهن جنوب کشور در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار با هدف بررسی راهکارهای مشترک برای صیانت، احیا و معرفی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث‌های فرهنگی ایران برگزار شد.

در این نشست، بهزاد مریدی با اشاره به جایگاه ورزش پهلوانی در هویت تاریخی و فرهنگی ایران اظهار داشت: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه جلوه‌ای از اخلاق، فتوت، جوانمردی و فرهنگ اصیل ایرانی است که باید به‌عنوان میراثی زنده مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی فارس آمادگی دارد با همکاری هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان، در زمینه شناسایی، مستندسازی، مرمت و احیای زورخانه‌های تاریخی، به‌ویژه زورخانه‌های کهن جنوب کشور، اقدامات مؤثری انجام دهد.

سید حسن حسینی، نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی گفت:تعامل میان جامعه ورزش پهلوانی و مجموعه میراث فرهنگی می‌تواند بستر مناسبی برای حفظ آیین‌ها، آداب و ارزش‌های وابسته به زورخانه و انتقال آن به نسل جوان فراهم آورد.

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس افزود: زورخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان فضاهایی زنده از فرهنگ ایرانی در کنار آثار تاریخی، در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی استان معرفی شوند و نقش مهمی در آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با منش پهلوانی ایفا کنند.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک تأکید کردند تفاهم‌نامه‌ای که محورهایی چون ثبت و ارزش‌گذاری میراث زورخانه‌ای، مرمت زورخانه‌های تاریخی، بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری فرهنگی و ترویج مفاهیم جوانمردی و فتوت در میان نسل جوان را دنبال خواهد کرد.

در پایان این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی فارس و رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان، پاسداشت ورزش پهلوانی را مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی دانسته و بر تداوم این گفت‌وگوها برای تحقق اهداف مشترک در سطح استانی و ملی تأکید کردند.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: زورخانه ، میراث فرهنگی فارس ، هیات پهلوانی وزورخانه ای
تبادل نظر
احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی
احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی
