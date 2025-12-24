بنابر اعلام هیات فوتبال استان تهران، ۲ داور از قضاوت در فوتبال استان تهران محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام هیات فوتبال استان تهران، در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و انضباطی، دو داور فوتبال به دلیل کوتاهی در انجام وظایف محوله از سوی کمیته داوران شناسایی و تا اطلاع ثانوی از فعالیت داوری محروم شدند.

این تصمیم پس از بررسی‌های انجام شده در فوتبال استان تهران و در چارچوب اجرای مقررات و ضوابط داوری اتخاذ شده است.

هیأت فوتبال تأکید دارد نظارت بر عملکرد داوران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه قصور در انجام مسئولیت‌ها یا رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای، برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که هیأت فوتبال استان تهران پیرو دستور ریاست هیات و در اجرای قوانین و منشور‌های مرتبط با داوری، هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و حفظ کیفیت، انضباط و عدالت در رقابت‌ها از اولویت‌های این هیأت محسوب می‌شود.

برچسب ها: محرومیت داور فوتبال ، هیات فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
آخرین اخبار
علی پاکدامن رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
اعتراض تراکتور در کمیته استیناف رد شد
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شد
مهاجم مد نظر ایرانی‌ها رکورد جدیدی ثبت کرد
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فیفا محرومیت باشگاه رونالدو را لغو کرد
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
مدال‌آور کشتی جهان: گفتند مدرک پزشکی هم بیاوری قبول نمی‌کنیم
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
نابغه تنیس روی میز ایران به سپاهان پیوست
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
گزینه‌های اردوی خارجی پرسپولیس مشخص شدند
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
پیروزی مقتدرانه مانه و یاران در اولین بازی
ساپینتو: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ هنوز تسلیم نشده‌ایم
جلسه اینترنتی فیفا با قلعه نویی، کاناوارو و لوپتگی