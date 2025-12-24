معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال گفت: مشکل اصلی تاخیر در صدور کارت ملی هوشمند تأمین بدنه و تراشه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حامد معیر معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال با اشاره به روز ثبت احوال، به تشریح آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند، تعویض شناسنامه و اقدامات هوشمندسازی این سازمان پرداخت و درباره چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: سازمان ثبت احوال در زمینه درج اطلاعات هویتی و صدور کارت هیچ مشکلی ندارد و آمادگی صدور ماهانه حدود دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار کارت را دارد. مشکل اصلی در تأمین بدنه و تراشه کارت‌ها است که متولی آن دستگاه‌های دیگری هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، ابراز امیدواری کرد که از اواخر امسال مشکل تأمین برطرف شود و افزود: اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌کنیم طی سه تا چهار ماه، تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. در حال حاضر حدود پنج میلیون کارت باقی مانده و صدور متوقف نشده، اما با سرعت کمتری در جریان است.

تعویض شناسنامه و ثبت الکترونیک نوزادان

معاون نوآوری ثبت احوال در پاسخ به سؤالی درباره فرآیند تعویض شناسنامه، گفت: این فرآیند برخلاف کارت ملی، زمان‌بر نیست و از طریق دفاتر پیشخوان انجام و از طریق پست ارسال می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی پروژه ثبت الکترونیک نوزادان خبر داد و توضیح داد: صفر تا صد این فرآیند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و والدین می‌توانند از طریق پنجره خدمات الکترونیکی سازمان، درخواست خود را ثبت کنند.

معیر درباره گلایه‌های مکرر مردم نسبت به کیفیت نامطلوب عکس کارت ملی گفت: دستورالعملی چند ماه قبل صادر شده که بر اساس آن، مانیتوری مقابل شهروند قرار می‌گیرد و تنها پس از تأیید خود فرد، عکس نهایی ثبت و روی کارت درج می‌شود. از این پس، تصویر با رضایت شهروند ثبت خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به مشکلات تأمین کارت، شهروندانی که کارت دارند، فعلاً از درخواست تعویض خودداری کنند تا وارد صف انتظار طولانی نشوند.

معیر در بخش دیگری از این گفت‌وگوی رادیویی به اقدامات سازمان در حوزه تحول دیجیتال اشاره کرد و مواردی مانند تدوین سند تحول دیجیتال با افق ۱۰ ساله، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت و مرکز رصد، راه‌اندازی پنجره خدمات الکترونیکی به نشانی sahim.sabteahval.ir، ایجاد پایگاه خانواده و خانوار، راه‌اندازی سامانه هویت دیجیتال ایرانیان (هودا) و ارتقای امنیت سایبری را برشمرد.

قابلیت افزودن خدمات بر روی کارت ملی

معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال درباره امکان انتقال خدماتی مانند کارت سوخت یا کالابرگ به کارت ملی هوشمند، اظهار داشت: کارت هوشمند ملی از ابتدا با همین رویکرد طراحی شده و از نظر فنی و امنیتی قابلیت لازم را دارد. امنیت آن مبتنی بر اصول مهندسی پیشرفته است و نگرانی جدی برای هک وجود ندارد.

معیر تاکید کرد: مشکل اصلی، فراگیری کارت و تأمین بدنه است. اگر کارت‌ها به‌موقع تأمین شود، سازمان آمادگی کامل برای ارائه این خدمات را دارد و از نظر امنیتی هیچ مانعی وجود ندارد.