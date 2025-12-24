شهروندخبرنگار ما نمای زیبایی از بارش برف در روستای ازغد شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر مردم کشورمان بارش برف را تجربه کردند که علاوه بر شادی و استقبال مردم، تعطیلی مدارس، دورکاری و آموزش از راه دور، گرفتگی معابر و انسداد راه‌ها از نتایج اولین بارش‌ها در این روز‌های زمستانی بود. روستای ازغد یکی از کهن‌ترین و زیباترین روستا‌های ایران است که در شهرستان طرقبه و شاندیز واقع شده است. این روستا با معماری سنتی، طبیعت بکر، و پیشینه‌ای غنی، مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ محسوب می‌شود. این روز‌ها بارش برف در روستا همراه شده است. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی

نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمای زمستانی روستای ازغد

نمای زمستانی روستای ازغد

نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار

بارش برف در روستای ازغد طرقبه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، بارش برف ، وضعیت جوی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار خراسان شمالی؛
بجنورد با بارش برف سفیدپوش شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به کجا رسید؟
برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی (ع) در آران و بیدگل + فیلم
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
سقز با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
حال و هوای زمستانی برخی از روستاهای گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار
نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار + عکس
خریداران خودروی کوئیک همچنان در انتظار تحویل
آخرین اخبار
خریداران خودروی کوئیک همچنان در انتظار تحویل
حال و هوای زمستانی برخی از روستاهای گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار
سقز با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار + عکس
برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی (ع) در آران و بیدگل + فیلم
ماجرای استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به کجا رسید؟
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس