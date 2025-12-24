شهروندخبرنگار ما نمای زیبایی از بارش برف در روستای ازغد شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر مردم کشورمان بارش برف را تجربه کردند که علاوه بر شادی و استقبال مردم، تعطیلی مدارس، دورکاری و آموزش از راه دور، گرفتگی معابر و انسداد راهها از نتایج اولین بارشها در این روزهای زمستانی بود. روستای ازغد یکی از کهنترین و زیباترین روستاهای ایران است که در شهرستان طرقبه و شاندیز واقع شده است. این روستا با معماری سنتی، طبیعت بکر، و پیشینهای غنی، مقصدی جذاب برای علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ محسوب میشود. این روزها بارش برف در روستا همراه شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی
