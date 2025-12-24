معاون بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس از جذب کامل و عملیاتی شدن تمامی تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری استان خبر داد و این موفقیت را حاصل پیگیری مستمر و اقدامات هدفمند این اداره‌کل با همکاری بانک مسکن و دستگاه‌های استانی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افشین بهرامی معاون بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه تأمین و جذب منابع مالی نوسازی مسکن اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و هماهنگی مؤثر با بانک مسکن و دستگاه‌های اجرایی استان، صددرصد اعتبارات و تسهیلات تخصیصی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری فارس به‌طور کامل جذب و وارد فاز اجرایی شد.

او افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شده است؛ اعتباری که با هدف اجرای برنامه‌های ایجاد و توسعه، حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و کارآفرینی تخصیص یافته و نقش مؤثری در رونق نوسازی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری ایفا می‌کند.

معاون بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: جذب کامل این اعتبارات، اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس را در زمره ادارات برتر استانی و کشوری در حوزه بازآفرینی شهری قرار داده و نشان‌دهنده مدیریت منسجم، کارآمد و مبتنی بر هدف‌گذاری در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری است.

افشین بهرامی  با اشاره به تداوم این روند موفق خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر نیز صددرصد اعتبارات تخصیصی این حوزه در استان فارس جذب شده که این امر دستاوردی مهم در تسریع نوسازی مسکن، ارتقای کیفیت سکونت و بهبود شرایط زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری محسوب می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: تسهیلات نوسازی مسکن ، بافت های فرسوده ، راه و شهرسازی فارس
خبرهای مرتبط
جودی:
تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده است
پرداخت تسهیلات به واحد‌های مسکونی فرسوده مازندران
ارائه تسهیلات مرمت به ساکنین در بافت های تاریخی گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری شکارچیان متخلف با محیط‌بانان در پارک ملی بمو
دشمن در پی فرسایش درونی کشور است
احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی
تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده فارس ۱۰۰ درصد جذب شد
پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی در شیراز برگزار می‌شود
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پژوهشی تا سال ۱۴۰۵ تخصیص می‌یابد
آخرین اخبار
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پژوهشی تا سال ۱۴۰۵ تخصیص می‌یابد
پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی در شیراز برگزار می‌شود
دشمن در پی فرسایش درونی کشور است
درگیری شکارچیان متخلف با محیط‌بانان در پارک ملی بمو
تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده فارس ۱۰۰ درصد جذب شد
احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی
نگین سبز فارس آماده پرواز اقتصادی و گردشگری می‌شود
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در شیراز برگزار می‌شود
منزل مواد فروش شیشه و هروئین با جوشکاری پلمب شد