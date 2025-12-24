باشگاه خبرنگاران جوان - افشین بهرامی معاون بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه تأمین و جذب منابع مالی نوسازی مسکن اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و هماهنگی مؤثر با بانک مسکن و دستگاه‌های اجرایی استان، صددرصد اعتبارات و تسهیلات تخصیصی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری فارس به‌طور کامل جذب و وارد فاز اجرایی شد.

او افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شده است؛ اعتباری که با هدف اجرای برنامه‌های ایجاد و توسعه، حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و کارآفرینی تخصیص یافته و نقش مؤثری در رونق نوسازی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری ایفا می‌کند.

معاون بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: جذب کامل این اعتبارات، اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس را در زمره ادارات برتر استانی و کشوری در حوزه بازآفرینی شهری قرار داده و نشان‌دهنده مدیریت منسجم، کارآمد و مبتنی بر هدف‌گذاری در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری است.

افشین بهرامی با اشاره به تداوم این روند موفق خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر نیز صددرصد اعتبارات تخصیصی این حوزه در استان فارس جذب شده که این امر دستاوردی مهم در تسریع نوسازی مسکن، ارتقای کیفیت سکونت و بهبود شرایط زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری محسوب می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی فارس