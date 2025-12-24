مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشدید نظارت بر تولید و عرضه محصولات لبنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با توجه به تاثیر نوسانات قیمت محصولات لبنی و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت‌های مشترک بازرسی از یک شرکت تولیدی محصولات لبنی انجام شد.

او افزود: این بازدید‌های میدانی با هدف نظارت بر فرایند تولید، رعایت استاندارد‌های بهداشتی، وضعیت عرضه همچنین بررسی قیمت چهار محصول لبنی و استعلام مستندات از مراجع ذیصلاح انجام شد.

حسام گفت: بازدید‌های میدانی از شرکت‌های بزرگ تولیدی مورد تاکید ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و در دستور کار این مرجع در سطح استان قرار دارد به گونه‌ای که فرایند تولید تا عرضه به صورت مستمر پایش می‌شودو با تولید کنندگانی که قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را نادیده بگیرند برابر قانون برخورد می‌شود.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، نظارت بر بازار
