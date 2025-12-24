با نزدیک شدن به سال جدید میلادی، باز هم رمزگشایی از اشعار مبهم نوستراداموس بازار داغی پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با نزدیک شدن به شروع سال جدید میلادی، باز هم نام «میشل نوستراداموس»، پیشگوی مشهور فرانسوی، سر زبان‌ها افتاده است. مردم دوباره به سراغ نوشته‌های او که ۴۷۰ سال پیش به نگارش درآمده رفته‌اند تا ببینند این بار چه سرنوشتی را برای جهان در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. در میان اشعار مبهم او، کد‌هایی پیدا شده که به یک درگیری جهانی و پدیده‌ای عجیب به نام «دسته بزرگ زنبورها» اشاره دارد!

معمای «دسته بزرگ زنبورها» چیست؟

یکی از جنجالی‌ترین اشعار او برای سال ۲۰۲۶، از پیدایش «دسته بزرگی از زنبورها» خبر می‌دهد. اما تحلیل‌گران امروزی فکر نمی‌کنند که واقعا با حمله حشرات طرف باشیم. در تاریخ، زنبور نماد قدرت‌های سازمان‌یافته یا امپراتوری‌های بزرگ بوده است. برخی می‌گویند این استعاره‌ای از بازگشت یک رهبر بسیار قدرتمند است که پیروزی‌های بزرگی به دست می‌آورد. اما عده‌ای دیگر تعبیری مدرن‌تر دارند: آنها معتقدند منظور نوستراداموس، هجوم «ریزپرنده‌ها» یا همان دسته‌های پهپادی در جنگ‌های آینده است!

بوی خون در خاک سوئیس و سقوط غرب

نوستراداموس در اشعارش به سیاره مریخ (نماد جنگ) و منطقه‌ای در سوئیس اشاره کرده و گفته است که این نواحی «غرق در خون» خواهند شد. این یعنی شاید حتی کشور‌های بی‌طرفی مثل سوئیس هم از آتش جنگ جهانی در امان نمانند.

نکته عجیب دیگر، پیش‌بینی او درباره جابجایی قدرت در جهان است. او نوشته: «غرب در سکوت شکوه خود را از دست می‌دهد» و در مقابل، «سه آتش در شرق زبانه می‌کشند». برخی این را به معنای سقوط اقتصادی و تکنولوژیک کشور‌های غربی و پیشی گرفتن قدرت‌هایی مثل چین و ژاپن می‌دانند؛ نبردی که شاید بیشتر از آنکه نظامی باشد، در دنیای هوش مصنوعی رخ دهد.

ترور بزرگ و جرقه‌ای در آسمان

در میان این پیشگویی‌های تاریک، یک مورد از همه عجیب‌تر است. او از «مرد بزرگی که با صاعقه از پای درمی‌آید» سخن گفته است. مفسران می‌گویند این جمله احتمالا به یک ترور ناگهانی یا مرگ غیرمنتظره یکی از رهبران تراز اول جهان در سال ۲۰۲۶ اشاره دارد که شوک بزبا نزدیک شدن به سال جدید، باز هم رمزگشایی از اشعار مبهم نوستراداموس بازار داغی پیدا کرده است.رگی به کل زمین وارد خواهد کرد.

منبع: آر تی