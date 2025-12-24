رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آسیب به حدود ۶ هزار هکتار از محصولات زراعی استان به‌دنبال بارش‌های اخیر خبر داد و گفت: تیم‌های ارزیابی خسارات در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند و روند جبران خسارات کشاورزان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، اعلام کرد که بارش‌های اخیر در استان موجب خسارت به حدود ۶ هزار هکتار از محصولات زراعی شده است.

 وی افزود که علاوه بر مزارع زراعی، زیربخش‌های تأسیسات، ساختمان‌ها و باغبانی نیز از این بارش‌ها متأثر شده و تیم‌های تخصصی در حال بررسی دقیق میزان خسارات وارده هستند.

یکتاپور با اشاره به استان‌های آسیب‌دیده، عنوان کرد: شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، جاسک، رودان، میناب و بشاگرد بیشترین خسارات را تجربه کرده‌اند.

وی همچنین از استقرار ۳۷ تیم ارزیابی خسارات در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: ۲۵ تیم به ارزیابی خسارات کشاورزانی می‌پردازند که فاقد بیمه محصول هستند و ۱۲ تیم دیگر به بررسی خسارات کشاورزانی اختصاص دارند که محصولات خود را بیمه کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد که فرآیند ارزیابی خسارات با سرعت در حال انجام است و پس از تکمیل این ارزیابی‌ها، اقدامات لازم برای تأمین اعتبار از مراجع ذی‌ربط آغاز خواهد شد. هدف ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زمینه جبران خسارات کشاورزان و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید فراهم شود.

این اقدامات با هدف تسریع در کمک‌رسانی به کشاورزان آسیب‌دیده از بارش‌های شدید اخیر و کاهش اثرات بحران در بخش کشاورزی هرمزگان در حال انجام است.

