فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف دو فروند شناور سنگین لنج صیادی حامل ۵۹ کیلوگرم حشیش و حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی چابهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سردار رضا شجاعی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق به کشف مقادیری از سوخت قاچاق شدند. وی افزود مأموران با اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات، ضمن توقیف دو شناور، ۵۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۳۴ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل را کشف کردند.

سردار شجاعی همچنین از دستگیری دو متهم در این رابطه خبر داد و تصریح کرد" قاچاق سوخت یکی از عوامل مهم آسیب اقتصادی در جامعه است و مأموران مرزبانی با جدیت و تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه تحرکات قاچاقچیان برخورد خواهند کرد.

ارزش فرآورده‌های سوختی کشف شده توسط کارشناسان حدود ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

مرزبانی فراجا