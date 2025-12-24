مدیرعامل شرکت گاز مازندران از تشدید مصرف گاز ادارات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اعلام مصرف ۳۵ میلیون مترمکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته در استان، گفت: پایش میدانی مصرف انرژی در ادارات بهصورت روزانه در حال انجام است و عدم رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتیگراد منجر به قطع گاز ادارات متخلف خواهد شد.
او افزود: از این میزان، حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب مربوط به ادارات و دستگاههای اجرایی است.
جوادی گفت: در راستای اجرای سیاستهای مدیریت مصرف و صیانت از پایداری شبکه گاز، پایش مصرف انرژی ادارات استان بهصورت مستمر و روزانه توسط همکاران شرکت گاز از شرق تا غرب مازندران، از گلوگاه تا رامسر، در حال انجام است و تیمهای پایش با حضور میدانی، وضعیت رعایت الگوی مصرف را بررسی میکنند.
او با تأکید بر اجرای مصوبه هیئت دولت، افزود: تمامی ادارات موظف به رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه سانتیگراد هستند و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گاز ادارات متخلف بدون اغماض قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین گفت: بر اساس تکالیف ابلاغی، ادارات و دستگاههای اجرایی موظفاند مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند تا با همکاری همگانی، زمینه تأمین پایدار انرژی برای مشترکان خانگی و عبور ایمن از فصل سرد سال فراهم شود.